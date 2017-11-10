موسكو: لا موعد للقاء بوتين وترامب

موسكو (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الجانبين الروسي والأميركي مازالا يتناقشان حول اليوم الذي ربما يلتقى فيه الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين. ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن بيسكوف القول «يجرى التباحث بشأن اليوم، وسوف نطلعكم على المستجدات بمجرد الاتفاق مع الشركاء الأميركيين».

وكانت المساعد الرئاسي، يوري يوشاكوف، قد قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يلتقى الرئيسان اليوم الجمعة لمناقشة عدة قضايا ذات اهتمام مشترك، تشمل الصراع في سوريا والتوترات في شبه الجزيرة الكورية.