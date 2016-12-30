«جو جيتسو الفتيات».. نجاح مميز وضع «الفردية القديمة» أمام تحديات كبيرة!

شمسة سيف (أبوظبي)

على الرغم من حداثة رياضة الجو جيتسو، فإنها غزت قلوب آلاف الفتيات، وأصبحت اللعبة الأكثر انتشاراً في الدولة، وتمارسها أكثر من 15 ألف لاعبة حققن العديد من الإنجازات، في المقابل هناك لعبات فردية أخرى قديمة، إلا أنها ما زالت «محلّك سر»، من حيث عدد الممارسات لها وكذلك الإنجازات، ما يطرح السؤال: لماذا تفوقت الجو جيتسو على هذا الرياضات في استقطاب الفتيات؟.

من جهتها، أثنت المهندسة مجد البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطاولة والريشة الطائرة، ورئيس اللجنة النسائية، على دور اتحاد الجو جيتسو في التسويق للعبة بالشكل الممتاز، وعلى تعاونهم مع مختلف وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة، ودورهم الحيوي والكبير والمؤثر في نشر اللعبة بين أكبر شريحة ممكنة من الإناث والذكور، حتى أصبحت من أكثر الرياضات ممارسةً، وهو ما يعكس التوجه الصحيح لهذه الرياضة منذ تدشينها وحتى اليوم، فعلى الرغم من أنها حديثة في المنطقة، فإنها استطاعت أن تجذب قلوب الآلاف من الفتيات، لتصبح هي رياضتهن المفضلة من بين عدة رياضات كانت لها الأقدمية في المنطقة. وقالت: التغطية الإعلامية التي تحظى بها الجو جيتسو لبطولاتها المختلفة، وخصوصاً التي تقام في الإمارات، حفزت المئات من الشباب والشابات لخوض التحدي في هذه اللعبة، وممارستها بل والمنافسة على بطولاتها سواء المقامة في الدولة أو خارجها.

وأضافت: تنتشر مراكز تدريب في جميع إمارات الدولة، وهو الأمر الذي أسهم في نشرها لأكبر شريحة ممكنة، حيث إن من أهم العوامل التي تعمل على نشر أي لعبة ما، هو توفر البنية التحتية لممارستها، بالإضافة إلى توفير المدربين والتدريب بشكل مستمر وواقعي، وهذا ما يعمل عليه المسؤولون عن هذه الرياضة، التي أصبحت المحببة لفئات عمرية مختلفة من الإناث، على الرغم من حداثة اللعبة، فإنها استطاعت أن تنتشر في فترة وجيزة من الزمن بشكل كبير في مختلف إمارات الدولة.

وتابعت: تعتبر الجو جيتسو من الرياضات التي تمارس دون تكلفة عالية، كل ما تحتاج إليه صالة ومدرب وملابس الخاص باللعبة، على غير الرياضات الأخرى التي تتطلب معدات خاصة لممارستها.