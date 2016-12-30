«عموري»: طموحاتي بدون توقف

صلاح سليمان (العين)

عبر عمر عبدالرحمن عن سعادته واعتزازه بالفوز بلقب رياضي العام في استفتاء «الاتحاد» 2016، وقال عموري، إن التتويج الجديد يضاف إلى الجوائز العديدة التي حصلت عليها هذا العام.

وأضاف: ما حققته من ألقاب، ونلته من جوائز هو توفيق من الله بجانب دعاء ورضا الوالدين والجهد الذي يبذله معه المدربون والمساعدة التي يلقاها من زملائه اللاعبين في فريق «الزعيم» و«الأبيض»، مؤكداً أن هنالك أيضاً اجتهاداً شخصياً حيث أبذل جهداً مقدراً حتى أكون مهيئاً لخوض كل المنافسات.

وتابع: أنظر دائماً إلى الفوز بالجوائز الجماعية، سواء كان مع العين أو المنتخب الوطني، مشيراً إلى أنه لا يفكر في الجوائز الشخصية لأن ذلك لو حدث سيضيع معه كل شيء.

وأوضح «لا شك أتطلع لحصد المزيد من الجوائز على الصعد كافة، وطموحاتي لن تتوقف، وأدخل وأشارك في أي بطولة وأنا أفكر في النجاح الجماعي لأن الجائزة الفردية تأتي كثمرة لما يتحقق على المستوى الجماعي، وإذا تحقق ذلك تكون الفرحة فرحتان».

وعن مدى رضاه عن أداء العين حالياً مقارنة بالفترة الماضية، أجاب قائلاً: «العين مستواه جيد، ولكن أشعر بأننا نملك مستوى فنياً أفضل من الذي نقدمه في الوقت الراهن، وأعرف أن زملائي اللاعبين لديهم الأفضل وشخصياً لست راضياً كل الرضا عن مستوى الفريق، وسأكون في قمة الرضا عندما يقدم كل لاعب أفضل مستوى له».

يذكر أن عموري فاز بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، عقب قيادته فريق العين للمباراة النهائية من بطولة دوري الأندية الآسيوية الأبطال، واحتل «الزعيم» مركز الوصيف خلف فريق تشونبوك الكوري الجنوبي بطل النسخة الأخيرة، إلى جانب فوزه بفوزه بجائزة أفضل لاعب عربي في استفتاء مؤسسة الأهرام المصرية، وأفضل لاعب خليجي في جوائز «جلوب سوكر».

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يفوز فيها «عموري» بجائزة استفتاء «الاتحاد»، حيث سبق له الفوز بها من قبل كأفضل لاعب صاعد في دوري المحترفين في 2009 وأيضاً في 2011، كما احتل المركز الأول على مستوى أندية الخليج العربي 2016 وفاز بجائزة أفضل لاعب خليجي للمرة الثانية، بعد نال اللقب الأول في كأس الخليج 2013، بالإضافة إلى الجوائز العديدة الأخرى التي حصدها اللاعب في العديد من البطولات على مستوى فريق العين والمنتخبات الوطنية منذ أن بدأ مشواره مع فريق نادي العين في عام 2006.