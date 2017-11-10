ترامب يدعو الصين للتحرك لتسوية أزمة كوريا الشمالية

بكين (وكالات)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينج، أمس، إلى تشديد الضغط على نظام بيونج يانج، مشدداً على أن الوقت ينفد لتسوية الأزمة حول برنامج كوريا الشمالية النووي.

وأشاد ترامب مطولاً بعلاقاته الممتازة مع الرئيس الصيني، لكنه أكد أن بإمكان الصين بذل المزيد من الجهود في تسوية الملف الكوري الشمالي.

وشدد شي من جانبه على ضرورة البحث عن تسوية عبر الحوار والتفاوض. وقال ترامب في المحطة الثالثة من جولته الآسيوية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، والتي ستقوده أيضاً إلى فيتنام والفلبين: «إن الصين يمكنها حل هذه المشكلة بسرعة وبسهولة». وأضاف: «الوقت يضغط، وعلينا التحرك بسرعة».

ودعا الرئيس الأميركي الصين إلى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة نظام كيم جونج الذي قام في مطلع سبتمبر بتجربة نووية جديدة. وقال: «على العالم المتحضر أن يوحد صفوفه لمواجهة الخطر الكوري الشمالي»، داعياً «جميع الدول التي تتسم بحس المسؤولية» لوقف تمويل نظام بيونج يانج «القاتل»، ووقف المبادلات التجارية معه.ولم يوضح الرئيس، سبل التوصل إلى «حل» في شبه الجزيرة الكورية.