ماكرون: أنشطة إيران «مقلقة» ولا أستبعد فرض عقوبات

عواصم (وكالات)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، أن أنشطة إيران في المنطقة «مقلقة بشدة»، وأنه من الممكن فرض عقوبات فيما يخص برنامج إيران للصواريخ الباليستية، مؤكداً أنه ينبغي إجراء حوار مع إيران بشأن برنامج الصواريخ الباليستية.

وتوقع ماكرون الانتصار بشكل كامل في المعركة ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق خلال الأشهر المقبلة، إلا أنه رأى أن هذه الانتصارات لا تعني نهاية التهديد الذي يشكله مقاتلو التنظيم الإرهابي.

وقال الرئيس الفرنسي «لقد انتصرنا في الرقة وفي الأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة، أؤمن بأن الانتصار العسكري الكامل سيتحقق في المنطقة العراقية السورية». وأضاف «لكن هذا لا يعني أن المعركة انتهت»، مشيراً إلى أن «التصدي للجماعات الإرهابية سيكون عنصراً رئيسياً مكملاً للحل السياسي الشامل الذي نريد أن نراه يتحقق في المنطقة».

وتطرق ماكرون إلى الهجمات التي شهدتها فرنسا والتي «تم التخطيط لها وتنظيمها والإشراف عليها» من الرقة في شمال سوريا، مضيفاً «بعد عامين من هذه الهجمات، انتصرنا».