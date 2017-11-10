ماكرون: أنشطة إيران «مقلقة» ولا أستبعد فرض عقوبات

عواصم (وكالات)
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، أن أنشطة إيران في المنطقة «مقلقة بشدة»، وأنه من الممكن فرض عقوبات فيما يخص برنامج إيران للصواريخ الباليستية، مؤكداً أنه ينبغي إجراء حوار مع إيران بشأن برنامج الصواريخ الباليستية.
وتوقع ماكرون الانتصار بشكل كامل في المعركة ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق خلال الأشهر المقبلة، إلا أنه رأى أن هذه الانتصارات لا تعني نهاية التهديد الذي يشكله مقاتلو التنظيم الإرهابي.
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وتطرق ماكرون إلى الهجمات التي شهدتها فرنسا والتي «تم التخطيط لها وتنظيمها والإشراف عليها» من الرقة في شمال سوريا، مضيفاً «بعد عامين من هذه الهجمات، انتصرنا».
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