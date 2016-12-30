الهاشمي: محمد بن زايد قدوتنا في الإبداع والتميز

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، أن رياضة الإمارات محظوظة برؤية ودعم قيادتها، وأن رد الجميل لهذه الرؤية، وذلك الدعم من كل من ينتمي لقطاع الرياضة يجب أن يكون بالتميز والإبداع وتحقيق الإنجازات على المستويات كافة، مشيراً إلى أن رفع علم الدولة وعزف النشيد الوطني في كل محفل هو التكريم الحقيقي لكل من يعمل بمجال الرياضة في الدولة.

وقال الهاشمي، عقب اختياره الشخصية الرياضية لعام 2016 في استفتاء الاتحاد، إن اتحاد الجو جيتسو تأسس وانطلق وحقق الإنجازات الكبرى في كل المحافل، وصنع أبطال عالم في مدة وجيزة، وحقق الكثير من النجاحات على المستوى الإداري، حتى أصبحت أبوظبي عاصمة اللعبة العالمية، وباتت هي أيضاً عاصمة القرار العالمي بعد قرار انتقال مقر الاتحاد الدولي إليها، بفضل رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرمز والقدوة لنا جميعاً، والراعي الأول للعبة في الدولة وعلى مستوى العالم، مشيراً إلى أنه على ثقة بأن الإنجازات ستتواصل وتزيد في المرحلة المقبلة على ضوء الاستراتيجية العلمية المدروسة التي ينتهجها الاتحاد بمنتهى الدقة، ويحرص كل المسؤولين فيه على إنجاز أعمالهم بأسرع من المعدلات الزمنية الموجودة في تلك الاستراتيجية.

وقال: كل الشكر لمن صوّت لي، وأعتبر هذا الاختيار ثقة كبيرة ومسؤولية أكبر أتمنى من الله أن يعينني عليها، حتى أحقق آمال وطموحات كل المنتسبين لرياضة الجو جيتسو.

وتحدث الهاشمي عن مبادرة 2017 عام الخير، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقال: في اتحاد الجو جيتسو سوف يكون هدفنا هو تحقيق أحلام وطموحات لاعبي ومدربي وحكام ومسؤولي اللعبة في آسيا وكل القارات وعلى مستوى العالم، لأننا هكذا يجب أن نتعلم من مبادرات قادتنا، وأن ندرك أن الإمارات ليست لنفسها فحسب، وإن خيرها يفيض على العالم، وفي ظني أن المنتمين للعبة في العالم شعروا بالتهميش لفترات طويلة في السابق، وآن الأوان لمبدعيهم أن يسعدوا ويشعروا بقيمتهم الحقيقية، وأن يدركوا أن هناك تجربة ناجحة هي الأولى في العالم يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحقق مكتسبات كل يوم للعبتهم، بما يعود عليهم جميعاً بالخير والتطور والنهضة.