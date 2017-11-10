ماكين: إيران تقوض استقرار العراق

واشنطن (وكالات)

اتهم السيناتور الأميركي الجمهوري جون ماكين إيران أمس، بأنها تسعى إلى القضاء على استقراره من خلال الميليشيات الموالية لها، وقال ماكين خلال جلسة خاصة لمجلس الشيوخ الأميركي إن طهران تريد زرع مزيد من الخلافات والتوترات بين الكرد وبغداد، وجعل الانتخابات العراقية المقبلة فرصة لتوسيع نفوذها بالعراق.

وأضاف أن إصرار واشنطن على القضاء على «داعش»، أخفى حقيقة مرة بأن واشنطن ليس لها سياسة واضحة بشأن التعقيدات في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن «الحشد» يريد جعل الانتخابات المقبلة فرصة لإضعاف مكانة الولايات المتحدة داخل العراق.