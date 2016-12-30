نورة الكتبي: تاج على رؤوس «فارسات الإرادة»

شمسة سيف (أبوظبي)
أعربت نورة الكتبي لاعبة نادي العين ومنتخبنا الوطني لذوي الإعاقة، عن سعادتها بفوزها بلقب أفضل رياضية في استفتاء «الاتحاد» لعام 2016، مشيرة إلى أنه تاج على رؤوس «فارسات الإرادة» الذي يُحسب لجميع لاعبات ذوي الإعاقة اللاتي تألقن في المحافل القارية والدولية، مما يمثل أكبر حافز لهن من أجل تحقيق الطموحات المطلوبة.
وقالت نورة الحاصلة على الميدالية الفضية في ألعاب القوى بدورة الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو: لقب أفضل رياضية في استفتاء «الاتحاد» مسؤولية جديدة من أجل السير على درب إنجاز «ريو» الذي لم يأتِ من فراغ وإنما كان نتاجاً للاهتمام الذي تحظى به رياضة المرأة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، حيث كان اهتمام سموها وراء النقلة النوعية للرياضة النسائية التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام من أجل تحقيق طموحاتها في المحافل القارية والدولية، خصوصاً أن ما تحقق للمرأة من إنجازات ثمرة جهود سموها في توفير عوامل النجاح لبلوغ ما تصبو إليه فتاة الإمارات.
|
وأكدت نورة الكعبي أن الاهتمام الذي تحظى به رياضة ذوي الإعاقة من القيادة الرشيدة هو قوة دفع كبيرة لكل منتسب ومنتسبة لرياضة ذوي الإعاقة بالدولة لتحقيق الإنجازات على الصعد الخليجية والعربية والعالمية كافة.
|
وأضافت: «فارسات الإرادة» على قدر المسؤولية دائماً من أجل حصد المزيد من النجاحات في المشاركات القارية والدولية.