«ألعاب أبوظبي 2019» رسالة إنسانية للعالم

أسامة أحمد (الشارقة)

أصداء واسعة شهدتها الساحة الرياضية للاستفتاء الذي أجرته «الاتحاد» لعام 2016 وأعلنت نتائجه أمس، وفاز فيه عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي للجو جيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بصلاحيات الرئيس بلقب شخصية العام، وتقاسم لقب أفضل إنجاز لاعب منتخب الجودو سيرجيو توما الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو ومنتخب المعاقين الذي حصد 7 ميداليات في دورة الألعاب البارلمبية التي أقيمت أيضا في ريو، وحصل عمر عبد الرحمن نجم العين والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الحاصل على لقب أفضل لاعب في آسيا والعديد من الجوائز على لقب أفضل رياضي، وحصد إعلان استضافة أبوظبي لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 لقب الحدث الأبرز، فيما نالت نورة الكتبي لاعبة منتخب المعاقين الحاصلة على الميدالية الفضية في ألعاب القوى بدورة الألعاب البارالمبية في ريو على لقب أفضل رياضية.

وعبر الجميع عن سعادتهم بالفوز في استفتاء الاتحاد وتقدموا بالشكر لجميع من صوت لهم.

عبر ماجد العصيمي نائب رئيس اتحاد رياضة المعاقين المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي عضو فريق ملف أبوظبي 2019 عن سعادته بفوز استضافة أبوظبي الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص 2019 بلقب الحدث الأبرز في استفتاء «الاتحاد» لعام 2016، وتوجه بالشكر إلى كل من صوت لفوز أبوظبي باستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في استفتاء الاتحاد، مشيرا إلى أن كل من صوت يتفاعل إيجابيا مع هذا العمل الكبير.

وأشار العصيمي إلى أن الحدث يستحق ذلك، مبينا أن دعم القيادة الرشيدة لهذه الاستضافة منح أبوظبي هذا الإنجاز التاريخي كونها أول مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنظم هذا الحدث العالمي المهم.