خلدون المبارك: البطولة تسهم في تعريف الطلبة بلعبة التنس

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي خلدون المبارك الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة مبادلة، إن «مبادلة للتنمية» تحرص على دعم الأنشطة والفعاليات العالمية التي تقام في أبوظبي، وذلك في إطار جهودها لتحقيق منافع اجتماعية إلى جانب عائدات مالية.

وأكد المبارك : تفخر «مبادلة» برعاية البطولة في نسختها التاسعة، ويسرنا مشاركة نجم التنس العالمي أندي موراي المصنف الأول الجديد عالمياً والفائز بثلاثة ألقاب في بطولات التنس الكبرى ولقبين في بطولة مبادلة العالمية والحاصل على الميدالية الذهبية لزوجي الأولمبية وحقق 24 انتصاراً متتالياً لتكون هذه البطولة خير ختام لعام من الإنجازات المتميزة التي حققها هذا اللاعب.

وأضاف المبارك: بما أن طموح النجوم لا يعرف حدوداً، تشكل بطولة «مبادلة» نقطة انطلاق في تعزيز إنجازاتهم التي حققوها على مدار مسيرتهم حيث يتنافس على الظفر بالبطولة كل من نادال، وتسونجا، وبيرديتش وراونيش، إلى جانب البلجيكي الواعد دافيد جوفان.

كما ستتاح أمام 24 لاعباً من اللاعبين الصغار في المنطقة للعب مع نجوم التنس وذلك من خلال «كأس مبادلة» المجتمعية التي تعد أكبر دورة تنس للهواة يشارك فيها 320 لاعباً.

وشدد المبارك على أهمية مشاركة الطلاب ببرنامج مبادلة للتنس، مؤكداً أن هذا البرنامج أتاح الفرصة للطلبة باستخدام أفضل المعدات والبرامج التدريبية للبدء بممارسة هذه الرياضة مضيفاً: يسهم البرنامج في تعريف آلاف الطلبة بلعبة التنس وذلك في إطار النهج الذي نتبناه في «مبادلة» والمتمثل في تعزيز الوعي برياضة التنس بين أوساط الشباب الإماراتي.