نادال يطيح ببيرديتش ويلتقي راونيتش في نصف النهائي

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
دشن «الماتادور» الإسباني رافاييل نادل المصنف التاسع على لائحة تصنيف رابطة محترفي التنس العالمية، حملة الدفاع عن لقب بطولة «مبادلة العالمية» للتنس بفوز كاسح حققه على حساب التشيكي توماس بيرديتش المصنف العاشر بمجموعتين دون مقابل
«6-0 و6-4»وذلك في المباراة الجماهيرية التي شهدها مجمع التنس الدولي بالعاصمة أبوظبي مساء أمس ليضرب موعداً مع الكندي ميلوش راونيتش المصنف الثالث على الصعيد العالمي مساء اليوم.
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ونجح البلجيكي دافيد جوفان المصنف الحادي عشر على الصعيد العالمي في تحقيق أول انتصار رسمي له بالبطولة، التي يشارك بها للمرة الأولى في تاريخه عندما تخطي نظيره الفرنسي جو ويلفريد تسونجا المصنف الثاني عشر في مباراة قوية، حاول فيها اللاعب الفرنسي العائد حديثاً من الإصابة جاهداً كسر إرسال جوفان لكنه اصطدم بجموح الأخير البالغ من العمر 26 عاماً والذي يعتبر أحد أكثر اللاعبين الصاعدين على مستوى العالم في الوقت الحالي، لينجح جوفان في تخطي عقبة هذه المباراة بمجموعتين دون مقابل «7-6، 6-4».
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وبحسب البرنامج ينتظر أن تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس والتي تجمع التشيكي بيرديتش مع الفرنسي تسونجا، على أن تنطلق في تمام الساعة الخامسة مواجهة نصف النهائي الأولى وتجمع البريطاني مواري مع البلجيكي جوفان ليعقبها مباشرة مواجهة نصف النهائي الثانية التي تجمع الإسباني نادال مع الكندي راونيتش، على أن يمضي المتأهلين من هاتين المواجهتين إلى المباراة النهائية على لقب البطولة والمقرر لها في تمام الساعة الثالثة غدا.