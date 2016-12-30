حصاد وإنجازات للملاكمة في 2016

دبي (الاتحاد)

أكد الأمين العام لاتحاد الملاكمة حسن الحمادي، أن عام 2016، شهد تنفيذاً كاملاً لجميع الخطط التي تم رسمها في وقت سابق، وحققت النجاح الذي كان مرسوما لها، منوهاً بأن مجلس إدارة الاتحاد الجديد برئاسة أنس العتيبة يتطلع لأن تتعزز الإنجازات بشكل أفضل وأوسع في 2017، وأن ترتقي للمكانة المميزة في كافة الاتجاهات التنظيمية.

واعتبر الحمادي استضافة الإمارات لاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لأول مره بمنطقة الخليج، وبحضور رئيس الاتحاد الآسيوي بالحدث المهم في 2016، لكونه كشف عن اعتراف بارز بما وصلت له الملاكمة الإماراتية، ومنح الاتحاد ثقة أعلى لمواصلة العمل بروح رياضية عالية نحو تحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح الحمادي: من أبرز الإنجازات التي شهدها 2016 هو اتساع ممارسة رياضة الملاكمة على مستوى الدولة بشكل أكبر من السنوات الماضية، وهو التوجه الذي عملنا عليه بشكل حثيث لدور ذلك بإيجاد عناصر نجاح أي رياضة،وقد لمسنا زيادة عدد الممارسين للملاكمة بنسبة أكثر من 25%، ويعود فضل ذلك إلى الجهود التي بذلتها الأندية والمراكز التخصصية في هذا المجال في التشجيع على ممارسة الرياضة.

وفي شأن المنتخبات الوطنية، وجه الحمادي باسم مجلس الإدارة الشكر والتقدير لرئيس اللجنة الفنية عبد الله الزعابي لدوره البارز وقال: أسهمت مشاركات منتخبنا الوطني للرجال في بطولة مجلس التعاون الخليجية الثالثة للملاكمة، والتي أقيمت بالسعودية عن الفوز بميداليتين ذهبيتين للملاكمين إبراهيم الزعابي وعبدالله الملا و5 ميداليات فضية و3 برونزيات، اقترنت بتقديم مستويات فنية مفرحة كشفت عن التطور البارز خلالها.

كما شارك منتخبنا الوطني للشباب بالبطولة العربية التي أقيمت في المغرب وحقق ملاكمو الإمارات أربع ميداليات برونزية بعد مشاركة مثمرة وضعت بصمات فنية واضحة بسبب قوة الدول المشاركة، فضلا عن المشاركة البارزة في التأهل لأولمبياد البرازيل التي أقيمت في الصين، وبالرغم من عدم التأهل للأولمبياد إلا أنها كانت محطة فنية طيبة لملاكمي المنتخب، مثنياً على جهود المدير الفني عمر المجالي، وسكرتير تنفيذي الاتحاد علي سلامة والسكرتير الإداري للاتحاد بسام غانم، لدورهما البارز.

وقال الأمين العام: أسهمت الثقة العالية التي وضعتها الاتحادات القارية بالحكام المواطنين إلى اختيار باسل المشجري للتحكيم في بطولة قرغيزستان الدولية، مشيدا بدور لجنة الحكام برئاسة عمر الجابري لدورها في رفع مستوى الكفاءة لديهم.