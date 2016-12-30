حصاد وإنجازات للملاكمة في 2016

دبي (الاتحاد)
أكد الأمين العام لاتحاد الملاكمة حسن الحمادي، أن عام 2016، شهد تنفيذاً كاملاً لجميع الخطط التي تم رسمها في وقت سابق، وحققت النجاح الذي كان مرسوما لها، منوهاً بأن مجلس إدارة الاتحاد الجديد برئاسة أنس العتيبة يتطلع لأن تتعزز الإنجازات بشكل أفضل وأوسع في 2017، وأن ترتقي للمكانة المميزة في كافة الاتجاهات التنظيمية.
واعتبر الحمادي استضافة الإمارات لاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لأول مره بمنطقة الخليج، وبحضور رئيس الاتحاد الآسيوي بالحدث المهم في 2016، لكونه كشف عن اعتراف بارز بما وصلت له الملاكمة الإماراتية، ومنح الاتحاد ثقة أعلى لمواصلة العمل بروح رياضية عالية نحو تحقيق الأهداف المنشودة.
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وفي شأن المنتخبات الوطنية، وجه الحمادي باسم مجلس الإدارة الشكر والتقدير لرئيس اللجنة الفنية عبد الله الزعابي لدوره البارز وقال: أسهمت مشاركات منتخبنا الوطني للرجال في بطولة مجلس التعاون الخليجية الثالثة للملاكمة، والتي أقيمت بالسعودية عن الفوز بميداليتين ذهبيتين للملاكمين إبراهيم الزعابي وعبدالله الملا و5 ميداليات فضية و3 برونزيات، اقترنت بتقديم مستويات فنية مفرحة كشفت عن التطور البارز خلالها.
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وقال الأمين العام: أسهمت الثقة العالية التي وضعتها الاتحادات القارية بالحكام المواطنين إلى اختيار باسل المشجري للتحكيم في بطولة قرغيزستان الدولية، مشيدا بدور لجنة الحكام برئاسة عمر الجابري لدورها في رفع مستوى الكفاءة لديهم.