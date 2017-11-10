الأردن: محاكمة وشيكة لخلية إرهابية خططت لاستهداف مواقع أمنية وسياحية

جمال إبراهيم (عمان)

كشف النقاب في عمان أمس عن محاكمة عسكرية وشيكة لخلية إرهابية خططت لتفجير مواقع أمنية وسياحية . وحسب لائحة الاتهام التي وجهتها محكمة أمن الدولة وسربتها مصادر أردنية فإن المخابرات ضبطت 8 متورطين فيما لا يزال تاسع فاراً من وجه العدالة واتضح وجوده بصفوف تنظيم «داعش» في سوريا.

وتقول التحقيقات «إن أحد أفراد الخلية حاول الالتحاق بصفوف داعش في سوريا، وتواصل مع أحد قيادات داعش، لكن الأخير أخبره بضرورة تنفيذ أعمال إرهابية على الساحة الأردنية كون طريق الحدود غير آمن، وأن تنفيذ العمليات في الأردن أفضل من الالتحاق بالمقاتلين، ووافق المتهم على ذلك وبدأ باستقطاب العناصر اللازمة».

ووفق التحقيقات، فإن إصدار إعلام داعش سابقاً لتسجيل بعنوان «ابشروا بما يسؤكم» الذي هدد الأجهزة الأمنية الأردنية كان بمثابة فتوى لأعضاء الخلية من التنظيم لتنفيذ الأعمال في المملكة. ويواجه المتهمون 4 تهم تتمثل في التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات إرهابية والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.

وحسب اللائحة، فإن أحد المتهمين تواصل مع مسؤول العمليات الخارجية في داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث طلب القيادي من الأردني تأمين مبلغ مالي لتأمين تسلله إلى سوريا، لكن الأخير لم يستطع، ليقوم القيادي الداعشي بالطلب منه تنفيذ أعمال مسلحة في الأردن ويقوم بالتواصل مع أحد الأشخاص ليوافق المتهم.

وتقول اللائحة «إن دائرة المخابرات ومن خلال متابعتها تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين في وقت لاحق».