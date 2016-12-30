حمد بن دلموك يهدي «إم 7» كأس الصفوح للقدرة

محمد حسن (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباق كأس الصفوح للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي أقيم أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة، بمشاركة 106 فرسان وفارسات.

كما شهد السباق، الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وخليفة سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد كبير من المسؤولين.

وتوج الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بلقب السباق الذي نظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية وتحت إشراف الاتحاد الدولي، وخصصت له 3 سيارات جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وقام محمد العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأوائل، حيث تسلم البطل الكأس الذهبي، ونال الوصيف الكأس الفضي، فيما تسلم صاحب المركز الثالث الكأس البرونزي.