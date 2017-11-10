«الشورى» يناقش مقترحاً بتعديل نظام مكافحة الرشوة للحد من الفساد

الرياض (وكالات)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمراً ملكياً بترقية ثلاثة قضاة، وتعيين قاضيين في ديوان المظالم.

صرح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبيناً أن الأمر الملكي الصادر تضمن ترقية قاضٍ إلى درجة قاضي استئناف، وترقية قاضيين إلى درجة قاضٍ/‏‏أ، وتعين قاضيين على درجة ملازم قاضٍ.

وأكد اليوسف أن هذا الأمر الملكي بالترقية والتعيين يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين على دعم مرفق قضاء ديوان المظالم، للوصول به إلى التطلعات السامية للقيادة في تحقيق قضاء عادل ناجز. واختتم اليوسف تصريحه، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يوفق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ على بلادنا الخير والاستقرار.

إلى ذلك، يناقش مجلس الشورى السعودي في جلسته المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة للحد من الفساد الإداري والمحسوبية على حساب الكفاءة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس أن لجنة الشؤون الأمنية في المجلس رأت أن «من دواعي وأهداف مقترح التعديل الحد من الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص».

ويأتي الإعلان عن مناقشة مجلس الشورى السعودي، وهو هيئة استشارية يعينها الملك، بعد أيام من تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وضبطت السلطات عشرات الأشخاص في الرابع من نوفمبر الجاري بعد أن أعلن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.

وتحدثت أنباء سعودية أنه يجري حاليا التدقيق في سجلات أشخاص آخرين لم يتم اعتقالهم دون الكشف عن أي من تلك الأسماء.