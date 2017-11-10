النائب العام السعودي: 100 مليار دولار حجم عمليات الفساد

الرياض (وكالات)

أعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، أمس الإفراج عن سبعة من أصل 208 موقوفين بقضايا فساد دون توجيه اتهامات إليهم.

وأشار المعجب في بيان إلى أنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد. وأكد النائب العام أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات، ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية. وقال إن السلطات «لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم».

وفيما يلي نص البيان الذي صدر عن النائب العام السعودي:

«بيان من النائب العام للمملكة العربية السعودية حول أحدث تطورات تحقيقات اللجنة العليا لمكافحة الفساد: صرح معالي النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، (أمس) بأن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك: