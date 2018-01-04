«كوليكشن» يتحدى الأقوياء في الشوط الرئيس

محمد حسن (دبي)

يستضيف مضمار ميدان مساء اليوم، الحفل الأول للسباقات في العام الجديد 2018، والذي يتألف من سبعة أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، ويقام برعاية مجموعة ميدان للتطوير العقاري، وتتنافس تسعة خيول في الشوط الثاني لمسافة (تكافؤ 1200 متر) أبرزها «المنارة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، لتسجيل انتصاره الثاني على ذات المضمار والمسافة، بإشراف واتسون وقيادة جيم كرولي.

وأبرز المتحدين هو الجواد «سكورتينير» الذي خاض مشاركتين حل فيها ثانياً بميدان، وخامساً في جبل علي وسيكون أكثر جاهزية، لكنه يحمل الوزن الأعلى، ويدخل في الصراع أيضا «روكيت باور» الرابع بجبل علي الجمعة الماضية.

ويسعى الجواد «ذا جريت كولكشن» لاقتناص جائزة (مدينة محمد بن راشد) في الشوط الثالث والرئيس (تكافؤ 1600 متر) بعد أن أنجز فوزه الأول بالساحة المحلية هنا على مسافة أقل نوفمبر الماضي، ويخوض السباق رافعاً راية التحدي بعد إنجازاته العديدة.

وهناك الجواد «جالفنايز» الفائز بمشاركتيه الأخيرتين على نفس المضمار والمسافة، فيما يدفع المدرب سالم بن غدير المنتشي بثلاثة خيول يتقدمهم «كليم ذا روزيز» (دي سوزا) الذي حل وصيفاً خلف الرهيب «فرانكي فور فينجرس» بجبل علي.