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رؤية.. ورؤيا _الحياة تحاكي الإبداع أو حين يستبق الأدب الواقع

الكاتب خارجاً من مَحْبَسه
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تاريخ النشر: الخميس 05 يناير 2017

لطيفة لبصير

حين يتحدث الكاتب/‏ المبدع عن عدد ما من شخصياته، يبدو الكثير من ملامحها وكأنها مستقاة من الحياة، ذلك لأن الطبيعي هو أن الحياة تلهم الإبداع. لكن حين يحدث العكس! أي حين تحاكي الحياة الإبداع، فإن ذلك يطرح سؤالا آخر على الأدب، إذ الإبداع يمسي مستبقاً لواقعه، تماماً كما حدث للعديد من الكتاب حين رأوا شخصياتهم المتخيلة تمشي على الأرض، وبكل التفاصيل: الملامح ذاتها والأحلام نفسها... حدث هذا للكثير من الأدباء العالميين مثل «أوسكار وايلد»، الذي أبدع في عمله الشهير «صورة دوريان غراي»، وقد جاءت تجليات هذا العمل بعدياً، حين أثارت القبلات الحمراء على قبره العديد من الفضوليين لمحاولة اكتشاف اللغز وراء كل ذلك.

وقد طرح «بيير بايار» في كتابه الشهير «الغد مكتوب»، هذه الفكرة الأبدية التي تراهن على أن العديد من الأعمال كتبت سابقا، في زمكان ما، قبل أن يتم اللقاء فعلاً بشخوصها، فكأنها كانت تنسج الآتي الموعود دون أن تدري، وهذا ما تدلل عليه الكثير من الأعمال الشهيرة التي تنبأت بقدر بعض شخوصها، وهي تنسج عوالمهم المكتوبة سلفا! فكأنما كانت تكتب المستقبل، فلا عجب إن وجدنا «جان جاك روسو» يعترف بأن بطلته

(Julie) رآها مجسدة، فيما بعد الإصدار في امرأة أخرى حية تمشي في الأسواق.

وهذا إشكال يظل مطروحاً بحدة في الأدب، بل ويثير بعداً آخر من الجمالية التي تمنح الإبداع ذلك الوجه الآخر الذي ليس بالضرورة «محاكاة كل ما يحدث في الواقع».

ومن الغريب أيضاً ما حدث لبعض المبدعين، فالكاتب «بورخيس» كان أعمى، ومع ذلك كان ينتظر كما يحكي عنه «ألبرتو مانغويل»: «عكازات بورخيس تنتظر بصبر مثله كي تحمل إلى الخارج في جولة»، وكأنه يرى العالم الخارجي وينقله إلى عالم الكتابة، في حين أحجم العديد من المبدعين عن الذهاب إلى الأمكنة لرؤيتها وكأن رؤيتها ستحد من إمكانات بنائها بالشكل الذي يريدونه، وهذا ما يطرح، أيضاً، سؤالاً حول العديد من اعترافات الكتاب الذين كتبوا سيرهم الذاتية بكثير من الدقة في التفاصيل، في حين لم يكن حدث شيء مما نسجوه! فقط، هم أبدعوا في صنعه للقراء الذين يتلهفون للاستمتاع بالواقع الذي يظل الإشكال الكبير للكتابة. ... المزيد
     
 

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