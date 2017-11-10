«الهلال» تتولى إنشاء وصيانة وإعادة تأهيل فصول دراسية في شبوة

شبوة (وام)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مع مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة، أمس، اتفاقية إنشاء وتشييد 12 فصلاً دراسياً، وصيانة وإعادة تأهيل 12 فصلاً آخر بثانوية الشهيد محمد عبد الله بن عديو بمنطقة الخبر، في مديرية حبان بالمحافظة.

وقع الاتفاقية محمد سيف المهيري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة، وعلي أحمد نعسان نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والمتعهد تنفيذ المشروع.

وأكد محمد سيف المهيري أن مشروع البناء والتشييد والصيانة وإعادة التأهيل يأتي في إطار دعم الهيئة للتعليم في شبوة والمناطق اليمنية المحررة، ويعد أحد المشاريع التي ترعاها وتتبناها الهيئة في هذه المناطق.

وذكر المهيري أن الهيئة تبحث حالياً العديد من الدراسات والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية، والتي تعتزم صيانتها وإعادة تأهيلها، مع مواصلة الدعم الإغاثي والإنساني للسكان. من جانبه، أعرب علي أحمد نعسان عن شكره على الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في إطار الدعم والاهتمام الذي توليه الإمارات للمحافظات اليمنية المحررة، خاصة محافظة شبوة، مشيراً إلى الفوائد المرجوة من المشروع، وأهمها زيادة القدرة الاستيعابية لطلاب المنطقة، وما سيعود به المشروع من فوائد على التعليم بمنطقة الخبر.