«يوم سعيد آخر 2016 - 2017».. عمل تركيبي ضمن معرض «جوجنهايم أبوظبي»

أبوظبي (أبوظبي)

أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة اختيارها ثلاثة فنانين؛ لتنفيذ عمل فني تركيبي بعنوان «يوم سعيد آخر 2016 - 2017»، في إطار المعرض الثاني لمتحف جوجنهايم أبوظبي، الذي يقام تحت عنوان «تفاعل. تشكيل. تواجد: مسارات إبداعية»، ويفتتح للجمهور في 7 مارس 2017 في منارة السعديات في أبوظبي. ووقع الاختيار على الفنانين حسام رحمانيان والأخوين رامين وروكني هايريزاده، لينضموا بهذا العمل الفني إلى أعمال أخرى يشارك بها فنانون من أجيال مختلفة ومن مختلف أقطار العالم، كانت لهم إسهاماتهم الاستثنائية وممارساتهم الفنية الفريدة.

ويقدم حسام رحمانيان ورامين وروكني هايريزاده، أعمالاً تركيبية تتداخل مع أعمال فنية متنوعة، من بينها لوحات وعروض أداء ومنحوتات وفيديو، وتكتمل تلك الأعمال من خلال التعاون مع مساهمين آخرين، من بينهم فنانون ومنسقون فنيون وموسيقيون. وسيتم الكشف عن العمل الفني الذي أبدعه الفنانون ضمن هذا العمل التركيبي الذي تم تكليفه خصيصاً للمعرض، وسيأخذ العمل الفني زوار المعرض في رحلة من الأداء الفني والمسرحي والإبداعي، ويحفز المشاهد على التفاعل مع الأعمال الفنية، ضمن العمل التركيبي نفسه.

ويحتوي العمل التركيبي على لوحات وفيديو، وأعمال تشكيلية، لأعمال تم إبداعها خصيصاً للمشاركة في هذا المعرض، وأخرى من مقتنيات الفنانين، ومكتبة ومصادر متنوعة تغطي مجموعة من المواضيع. ويبرز هذا العمل بما سيحويه من قطع فنية تستذكر الماضي من خلال الحاضر، وقوة التفاعل البصري عبر الزمن، حيث يسرد العمل التركيبي «يوم سعيد آخر 2016 - 2017» سلسلة فنية متواصلة من عقد الثلاثينيات وحتى اليوم، عبر تسجيلات فيديو لمسرحيات من تأليف بيكيت، وبريخت، وعرض أدائي للموسيقى التجريبية للفنان جون كايج، بالإضافة إلى أعمال تشكيلية من إبداع فنانين من عقدي الستينيات والسبعينيات ضمن حركة «فلاكساس» الفنية التي انتشرت خلال تلك الفترة.

وقالت فاليري هيلينجز منسق فني ومدير الشؤون التنسيقية لمشروع جوجنهايم أبوظبي، من مؤسسة سولومون آر جوجنهايم: «ترسخت لدى الفريق الفني لمتحف جوجنهايم أبوظبي قناعة حول أهمية تكليف فنانين لإبداع عمل تكليفي للمعرض يمثل تركيزه على مسارات إبداعية؛ ولذلك أردنا اختيار فنانين يمتلكون رؤية إبداعية تستند على مبادئ الأداء، وظهور الفنان ذاته من خلال عمله الفني. وقد تحققت تلك الشروط مجتمعة في رحمانيان والأخوين هايريزاده».

وقد استلهم الفنانون عملهم التركيبي، من وحي السرد المتحفي لجوجنهايم أبوظبي الخاص بعقد الستينيات وحتى اليوم، وكذلك من أعمال مشاركة في معرض «مسارات إبداعية»، خصوصاً الوثائقيات التي تسجل أعمال الفنان التشكيلي الإماراتي الراحل حسن شريف خلال عقد الثمانينيات، التي أبدعها خلال تنقلاته بين لندن ودبي.

وعبر رحمانيان والأخوان هايريزاده عن مشاركتهم بهذا العمل بقولهم: «ما يجعل هذا العمل التركيبي عملاً جماعياً مميزاً هو حصر الزائر أو المشاهد مع العمل الفني نفسه من خلال أجزائه المتفرقة، التي تمكن الجمهور من تكوين انتقادات وتساؤلات لا تهدف إلى تقليص العمل الفني والتقليل من شأنه، وإنما مشاهدته وإدراكه من منظور آخر».

يقام معرض «تفاعل. تشكيل. تواجد: مسارات إبداعية»، خلال الفترة من 7 مارس إلى 29 يوليو 2017. وهو من تنسيق فاليري هيلينجز، منسق فني ومدير الشؤون التنسيقية؛ ساشا كالتير- واسرمان، منسق مساعد، بمساعدة سارة دويدار منسق مساعد لمشروع جوجنهايم أبوظبي، مؤسسة سولومون آر جوجنهايم، وميساء القاسمي مدير برامج متحف جوجنهايم أبوظبي بمساعدة منيرة الصايغ منسق برامج متحف جوجنهايم أبوظبي من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.