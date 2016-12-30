1,1% ارتفاع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي»

دبي (وام)

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20» لبورصة ناسداك دبي بنسبة 1,1% متقدماً 34.7 نقطة ليغلق على 3293.9 نقطة في ختام تداولات أمس، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 136 ألف سهم بقيمة 958 ألف دولار.

وكان سهم شركة «موانئ دبي العالمية» أكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول من بين تسع شركات مسجلة في البورصة ، إذ بلغت نحو 795 ألف دولار بتداول نحو 45 ألف سهم حيث أغلق عند سعر 17.51 دولار بارتفاع نسبته 0.1 1,1% عن سعره السابق تلاه سهم شركة «الإمارات ريت» بقيمة 87 ألف دولار بتداول 75 ألف سهم محافظاً على سعر إغلاقه السابق عند 1.15 دولار.

ويتعقب مؤشر «فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20» أداء 20 سهماً لأكبر الشركات المدرجة في «سوق دبي المالي» و»سوق أبوظبي للأوراق المالية» و«ناسداك دبي» وتم تصميمه ليكون آلية للتحوط والاستثمارات بالنسبة للمستثمرين من منطقة الخليج العربي ومختلف أنحاء العالم.

وتعد ناسداك دبي التي تتخذ مركز دبي المالي العالمي مقراً لها بورصة مالية عالمية تقدم خدماتها للمنطقة بين غرب أوروبا وشرق آسيا وتستقبل المصدرين سواء من المنطقة أم من شتى أنحاء العالم الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والسلع المتداولة في البورصات والمنتجات المهيكلة والصكوك والسندات التقليدية. وكانت ناسداك دبي قد قامت بتعهيد عمليات التداول، والتسوية والمقاصة وحفظ الأوراق المالية إلى سوق دبي المالي بتاريخ 11 يوليو من عام 2010 في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز تداول الأسهم المدرجة لديها من قبل المستثمرين الأفراد وجمعهم في مجموعة واحدة مع سيولة المؤسسات الاستثمارية. ويعد تعهيد تداول الأوراق المالية المدرجة في بورصة ناسداك دبي إلى منصة سوق دبي المالي إحدى المحطات الرئيسة على طريق إنجاز التكامل بين البورصتين.