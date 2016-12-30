«عزيزي» تبحث مشروعاتها التطويرية مع «أراضي دبي»

دبي (الاتحاد)

عقدت «عزيزي للتطوير العقاري»، اجتماعاً أمس مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وذلك في أعقاب إعلان الشركة مؤخراً عن عزمها إطلاق 50 مشروعاً جديداً خلال عام 2017. وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية في دبي، والوضع الراهن في السوق، والتوقعات للعام القادم، فضلاً بعض التعديلات التنظيمية.

وتناول الاجتماع مع الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة، بحث خطة الشركة لتطوير 50 مشروعاً جديداً في مختلف مناطق دبي. وتتراوح مراحل هذه المشاريع حالياً ما بين التفاوض لتملك الأراضي، واستخراج الموافقات اللازمة، وأعمال التصميم.

وتندرج خطة مشاريع عزيزي للتطوير العقاري لعام 2017 في إطار استراتيجية شاملة تنتهجها المجموعة للاستثمار في الأسواق القوية التي تتمتع بعمق واستقرار واضحين. ويتطلب إنجاز هذه الإستراتيجية الاستثمارية تفعيل التعاون، وإجراء دراسة وتحليل للوضع الراهن في سوق العقار. وتوصلت «عزيزي للتطوير العقاري» في ختام الاجتماع المثمر مع دائرة الأراضي والأملاك إلى أن ثقتها بقدرة السوق على تحقيق عائدات مرتفعة تبدو في محلها.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: «نود في البداية التوجه ببالغ الشكر والامتنان إلى السادة دائرة الأراضي والأملاك بدبي على ما يقدمونه من خدمات ودعم، وعلى التزامهم الدائم بضمان ازدهار هذه المدينة دائمة النمو. وكان الاجتماع مثمراً جداً، وقد عزز من ثقتنا بإمكانيات العام 2017. ويؤكد هذا التقدم المبكر مدى التزامنا بإنجاز الخطة المعلنة للعام القادم».

وتمثل خطة مشاريع العام 2017 إضافة كبيرة إلى محفظة مشاريع الشركة، والتي تضم حالياً 20 مشروعاً مختلفاً في كافة أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية بلغت 7.3 مليار درهم. وتمتلك «عزيزي للتطوير العقاري» في الوقت الراهن 15 مشروعاً سكنياً في منطقة الفرجان، ومشروعين في نخلة جميرا، ومشروعاً هو الأول من نوعه في مدينة دبي الطبية.