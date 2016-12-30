خلال أسبوع 5,4 مليار درهم تداولات العقارات في دبي



تاريخ النشر: الجمعة 30 ديسمبر 2016 دبي (الاتحاد) حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي نحو 5.4 مليار درهم خلال الأسبوع المنتهي أمس. وشهدت الدائرة تسجيل 924 مبايعة بقيمة مليار و905 ملايين درهم، منها 601 مبايعة للأراضي بقيمة مليار و100 مليون درهم و323 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 805 ملايين درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في منطقة بوكدرة تليها مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم في منطقة بوكدرة تليها مبايعة بقيمة 101 مليون درهم في منطقة بوكدرة. وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم وثالثة في الخوانيج الأولى بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة الثنية الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الثنية الثالثة وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الثنية الثالثة. وتصدرت منطقة الحبية الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3 مليارات 470 مليون درهم منها 66 رهن أراض بقيمة 3 مليارات و300 مليون درهم و128 رهن فلل وشقق بقيمة 170 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 2 مليار و300 درهم وأخرى في منطقة الصفوح الثانية بقيمة 400 مليون درهم.