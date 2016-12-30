البنــوك الوطـنية ترفع حصتها إلى 85,4% من أصول القطاع المصرفي

يوسف البستنجي (أبوظبي)
استحوذت البنوك الوطنية على 85,4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، وبلغت حصتها من إجمالي الائتمان المصرفي نحو 87,5% أما حصتها من الودائع المصرفية فقد بلغت 86,3% وذلك بنهاية نوفمبر 2016، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وارتفعت أصول البنوك الوطنية بقيمة 104 مليارات درهم خلال 11 شهرا حتى نهاية نوفمبر من 2016، بنسبة نمو بلغت 5% لتصل إلى 2192,6 مليار درهم، مقارنة مع 288,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بحسب البيانات.
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وبنهاية نوفمبر تراجعت حصة البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية إلى 14,6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2569 مليار درهم، مقارنة مع حصة بلغت 15,7% بنهاية ديسمبر 2015، ونحو 18% بنهاية 2014.
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