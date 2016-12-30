البنــوك الوطـنية ترفع حصتها إلى 85,4% من أصول القطاع المصرفي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استحوذت البنوك الوطنية على 85,4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، وبلغت حصتها من إجمالي الائتمان المصرفي نحو 87,5% أما حصتها من الودائع المصرفية فقد بلغت 86,3% وذلك بنهاية نوفمبر 2016، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وارتفعت أصول البنوك الوطنية بقيمة 104 مليارات درهم خلال 11 شهرا حتى نهاية نوفمبر من 2016، بنسبة نمو بلغت 5% لتصل إلى 2192,6 مليار درهم، مقارنة مع 288,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بحسب البيانات.

وتظهر البيانات أن البنوك الأجنبية سجلت تراجعا في إجمالي موجوداتها خلال نفس الفترة من 2016 بقيمة 13,3 مليار درهم لتستقر عند 376 مليار درهم، بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 389,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 بنسبة انخفاض تعادل 3,4%.

وبنهاية نوفمبر تراجعت حصة البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية إلى 14,6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2569 مليار درهم، مقارنة مع حصة بلغت 15,7% بنهاية ديسمبر 2015، ونحو 18% بنهاية 2014.