فنـدق برج العـرب جميرا يدخل «جينيس»

دبي (الاتحاد)

دخل فندق برج العرب جميرا، موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية عن أكبر علبة كافيار تم إنتاجها في العالم حتى الآن، وذلك بالتعاون مع ’امستور كافيار‘، الشركة الأميركية العاملة في مجال تزويد الكافيار، وتم الإعلان عن هذا الإنجاز غير المسبوق ضمن حفلٍ فاخرٍ وحصري في فندق برج العرب جميرا أمس.

وأكدت هدى خشاب، عضوة التحكيم الرسمية المنتدبة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أن ما شهدته هو أكبر علبة كافيار في العالم مطابقة لكافة المبادئ التوجيهية وتلبي شروط الحصول على اللقب الجديد.

وقامت ’امستور‘ بصناعة علبة الكافيار الاستثنائية خصيصاً للمناسبة، وأطلق عليها اسم ’ماشوناماك‘ تيمّناً بسمك الحفش الأبيض الكبير الذي ورد ذكره في قصص سكان أميركا الأصليين، واحتوت العلبة على 17 كجم من الكافيار الإمبراطوري ذي الطعم الغني والشهي واللون الرمادي الداكن، وهو الكافيار العضوي الوحيد المعتمد بشكل كامل من أسماك الحفش، والذي يحمل اسم ’تحفة الطهي العضوي‘، واستمتع الضيوف المحظوظون بتجربة المشاركة بأكبر مأدبة كافيار في العالم باستخدام ملاعق مصنوعة من عِرق اللؤلؤ وتحمل نقوشاً مخصصة، وتم إنتاجها احتفالاً بهذه المناسبة، واستناداً إلى المبادئ التوجيهية والمتطلبات الضرورية للحصول على اللقب ودخول موسوعة جينيس، توجّب على الضيوف المحظوظين تناول كمية الكافيار كلها، مما منحهم فرصة استثنائية لاختبار المذاق الفاخر الذي تمتاز به هذه العلامة المرموقة.

وقالت دوريس جريف، نائب أول رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لدى مجموعة جميرا للفنادق والمنتجعات: «نحن مسرورون بالشراكة مع ’امستور كافيار‘ وسعداء بمشاركة هذه التجربة الرائعة مع ضيوفنا الأكثر قيمة وإخلاصاً، ونحن في برج العرب نعتز بقدرتنا على منح ضيوفنا بتجارب فريدة تنطبع طويلاً في ذاكرتهم، ونرحب بهذه الفرصة لتعريفهم بعلامة ’امستور‘ التي تقدم أفخر أنواع الكافيار في العالم، والتي يسرني التنويه إلى مبادراتها المستدامة والصديقة للبيئة، وهو ما يتناغم كلياً مع فلسفة مجموعة جميرا».

ومن جانبه، قال نيكولاس نارسافيدز، شريك ’امستور كافيار‘: «نحن فخورون بالشراكة مع برج العرب جميرا الفاخر في هذا المشروع الفريد من نوعه، وتتملكنا سعادة كبيرة بطرح منتجاتنا من الكافيار الفاخر لضيوفنا، وقد حظي كافيار ’امستور‘ من أسماك الحفش الأبيض التي تتم تربيتها في مزارع ضمن مواطنها الأصلية بشهرة واسعة بين الطهاة المعروفين والذوّاقة المتميّزين حول العالم نظراً لنكهته الرائعة وقوامه المثالي».