«طيران الإمارات» تضيف إلى أسطولها 36 طائرة جديدة خلال 2016

دبي (الاتحاد)

واصلت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، نموها خلال عام 2016، وتوسيع أسطولها وشبكة خطوطها والاستثمار في تحسين وتطوير منتجاتها وخدماتها المقدمة لعملائها، سواءً على الأرض أم في الأجواء.

وأضافت «طيران الإمارات» خلال عام 2016 إلى أسطولها 36 طائرة جديدة، منها 20 «إيرباص &rlmA380»، ‬و16 ‬طائرة «‬بوينج ‬777»، ‬في ‬حين ‬خرج ‬من ‬الخدمة ‬28 ‬طائرة ‬قديمة. ‬واختتمت ‬«طيران ‬الإمارات» ‬العام ‬بأسطول ‬مكون ‬من ‬254 ‬طائرة، ‬بمتوسط ‬عمر ‬يبلغ ‬5 ‬سنوات، ‬مقارنةً ‬بمعدل ‬الصناعة ‬العالمية ‬وهو ‬11 ‬سنة.

ولا تقتصر فوائد المحافظة على شباب الأسطول على التقليل من الانبعاثات الغازية فحسب، لكنها تتيح لـ«طيران الإمارات» توفير أحدث المنتجات والخدمات على الطائرات. وسوف تخرج الناقلة 25 طائرة من الخدمة خلال السنتين المقبلتين.

وفي أبريل، طلبت «طيران الإمارات» شراء طائرتين «إيرباص &rlmA380» ‬إضافيتين، ‬ما ‬وصل ‬بإجمالي ‬طلبيتها ‬من ‬هذا ‬الطراز ‬إلى ‬142، ‬وعزز ‬مكانتها ‬كأكبر ‬مشغل ‬في ‬العالم ‬للطائرات ‬العملاقة ‬ذات ‬الطابقين.