«مجموعة اتصالات» تنفّذ تمرين إخلاء لفرعها في المفرق

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت «مجموعة اتصالات» أمس بالاشتراك والتعاون مع الدفاع المدني تمريناً عملياً ناجحاً لإخلاء فرعها في المفرق استغرق أقل من دقيقتين، وذلك في خطوة تسعى من خلالها إلى التأكد من الجاهزية والكفاءة في الأداء، وإلى زيادة مستوى وعي موظفيها بكيفية التصرف في حالات الطوارئ، حيث تدرب الموظفون أثناء التمرين على تنفيذ إجراءات الإخلاء للتأكد من حسن اطّلاعهم على أماكن التجمع والتدابير الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ الفعليّة.

وأتاح التنفيذ الناجح لتمرين الإخلاء التأكد من أن جميع موظفي الفرع على دراية تامة بالإجراءات الواجب عليهم اتّباعها حفاظاً على سلامتهم وسلامة العملاء والزوار على حد سواء، ويعود هذا النجاح في جزء كبير منه إلى حرص «مجموعة اتصالات» الدائم والمستمر على تنفيذ مثل هذه التمارين على أساس سنوي، وبالشكل الذي يؤكد أن تدريب الموظفين على إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ يشكل جزءاً لا يتجزأ من التزام المجموعة بتطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية المتعلقة بالصحة والسلامة العامة، والمعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.