«تنظيم الاتصالات»: إيرادات الإنترنت ترتفع 30% إلى 6 مليارات درهم

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع إجمالي إيرادات الإنترنت خلال 2015 بنسبة 30% إلى 5,98 مليار درهم، مقارنةً بعام 2014، كما ارتفع عدد مشتركي الإنترنت بنسبة 13% إلى 1.235 مليون مشترك، بحسب التقرير السنوي السابع الخاص بقطاع الاتصالات في الدولة، الصادر عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أمس.

وبحسب التقرير، بلغ عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 2.258 مليون اشتراك، ووصلت نسبة انتشار الهاتف الثابت إلى 26.4%. واستمر عدد اشتراكات الهاتف المتحرك النشطة في النمو، حيث وصل إلى نحو 18 مليون بحلول نهاية العام 2015 مع نسبة انتشار قدرها 209.8% وهي تعد إحدى أعلى معدلات انتشار الهاتف المتحرك في العالم.

وارتفع حجم الاشتراكات في الهاتف المتحرك بنسبة 7% خلال عام 2015 مقارنةً بعام 2014.

وبلغ متوسط العائد لكل مستخدم للهاتف الثابت 102 درهم شهريا وبمتوسط دقائق قدره 126 دقيقة، في حين بلغ متوسط العائد لكل ستخدم للهاتف المتحرك 112 درهم شهريا وبمتوسط دقائق قدره 151 دقيقة شهريا، وبالنسبة لخدمات الإنترنت فقد بلغ متوسط العائد الشهري 416 درهما لكل مستخدم.