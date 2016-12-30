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خلال موسم العروض والتخفيضات

25% زيادة في مبيعات الملابس الجاهزة بأبوظبي
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تاريخ النشر: الجمعة 30 ديسمبر 2016

ريم البريكي (أبوظبي)

ارتفعت مبيعات الملابس الجاهزة في أبوظبي بنسبة 20 إلى 25% مقارنة بالشهر الماضي، بحسب بمسؤولي مبيعات ومديرين، أرجعوا سبب الزيادة إلى عروض وتخفيضات موسم الشتاء، التي تتراوح بين 25 إلى 75%، لتتلاقى رغبة العملاء في الاستفادة من التخفيضات في تقديم هدايا رأس السنة، واستعداد المحال لاستقبال تشكيلات الملابس الجديدة لعام 2017.

وقال عبدالرحمن الحريري مدير محل زارا بمركز المارينا مول «أطلقت المحال ذات العلامات التجارية العالمية موسم التخفيضات الجديد في كل منافذ البيع الخاصة بها حول العالم، فتحسنت مبيعات الملابس كثيرا»، وتابع «هناك إقبال من المواطنين والمقيمين على حد سواء للاستفادة من العروض والخصومات».

وأشار الحريري إلى أن بعض العملاء يفضل شراء الملابس وتقديمها كهدايا للأصدقاء والأهل، احتفاءً بمناسبة رأس السنة الميلادية، حيث تعد الملابس الفاخرة ذات العلامات التجارية المعروفة واحدة من الهدايا المحبب تقديمها بهذه المناسبة.

وأضاف «تصل نسبة الزيادة التي سجلتها محال زارا خلال هذا الشهر إلى نحو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من الشهر المنصرم، وأن زيادة المبيعات شملت الملبوسات العادية وملابس السهرة».

وأشارت ميدسيل مدينة مسؤولة مبيعات في محل «كوتون» أن نسبة التخفيضات تتراوح بين 25 إلى 70% وساهمت في زيادة مبيعات المحل، مشيرة إلى أن السبب الأول في انتعاش السوق يكمن في التخفيضات الهائلة، ورفضت ربط زيادة المبيعات باحتفالات رأس السنة لأن سوق الملبوسات يرتبط بمواسم وطرح تشكيلات جديدة، مؤكدة أن الفترة الحالية أفضل فترات سوق الملابس الجاهزة مقارنة بفترة الصيف التي يعود التراجع فيها إلى سفر العائلات لتمضية إجازة الصيف بالخارج. ... المزيد
     
 

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