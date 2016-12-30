25% زيادة في مبيعات الملابس الجاهزة بأبوظبي

ريم البريكي (أبوظبي)

ارتفعت مبيعات الملابس الجاهزة في أبوظبي بنسبة 20 إلى 25% مقارنة بالشهر الماضي، بحسب بمسؤولي مبيعات ومديرين، أرجعوا سبب الزيادة إلى عروض وتخفيضات موسم الشتاء، التي تتراوح بين 25 إلى 75%، لتتلاقى رغبة العملاء في الاستفادة من التخفيضات في تقديم هدايا رأس السنة، واستعداد المحال لاستقبال تشكيلات الملابس الجديدة لعام 2017.

وقال عبدالرحمن الحريري مدير محل زارا بمركز المارينا مول «أطلقت المحال ذات العلامات التجارية العالمية موسم التخفيضات الجديد في كل منافذ البيع الخاصة بها حول العالم، فتحسنت مبيعات الملابس كثيرا»، وتابع «هناك إقبال من المواطنين والمقيمين على حد سواء للاستفادة من العروض والخصومات».

وأشار الحريري إلى أن بعض العملاء يفضل شراء الملابس وتقديمها كهدايا للأصدقاء والأهل، احتفاءً بمناسبة رأس السنة الميلادية، حيث تعد الملابس الفاخرة ذات العلامات التجارية المعروفة واحدة من الهدايا المحبب تقديمها بهذه المناسبة.

وأضاف «تصل نسبة الزيادة التي سجلتها محال زارا خلال هذا الشهر إلى نحو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من الشهر المنصرم، وأن زيادة المبيعات شملت الملبوسات العادية وملابس السهرة».