دبي (الاتحاد)

أبرمت كل من إريكسون وشركة سبيد كاست إنترناشيونال اتفاقية شراكة استراتيجية من شأنها أن تعزز حضور الشركتين على الساحة العالمية.

ويهدف التعاون بين الجانبين إلى تأسيس بنية تحتية قوية في مجال تطوير خدمات الاتصال في قطاع الملاحة البحرية لتوسيع أنشطة كلتا الشركتين، وتعزيز فعالية الخدمات التي يقدمانها في الأسواق حول العالم.

ومن خلال اختيارها لشركة سبيد كاست كشريك في تقديم حلول الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ستتمكن إريكسون من تطوير خدماتها وحلولها الشاملة لعملائها في مجال الشحن البحري والموانئ والمحطات البحرية، وذلك من خلال استخدام شبكة سبيد كاست العالمية وخدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية الخاصة بها، بهدف تعزيز تجربة العملاء حول العالم.

تمتلك شركة سبيد كاست سجلاً مميزاً في مجال تقديم خدمات الاتصال للعملاء في قطاع الملاحة البحرية، بينما تتميز إريكسون بحلول خدماتها المدارة والمبتكرة للعملاء في أسواق الشحن البحري والموانئ والمحطات البحرية حول العالم. ومن خلال هذه الشراكة ستكون إريكسون قادرة على تعزيز جودة الخدمات وترشيد الإنفاق عبر تطوير بنية تحتية عالمية متقدمة تمكنها من تقديم محفظة متكاملة وشاملة من الخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم.