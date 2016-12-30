«موانئ دبي العالمية» ترفع حصتها في «بي ‬إن سي» الكورية إلى 66%

دبي (الاتحاد)

‬أعلنت ‬موانئ ‬دبي ‬العالمية ‬عن ‬زيادة ‬حصتها ‬في ‬شركة «‬بوسان ‬نيوبورت ‬المحدودة» (‬بي إن سي)‬ ‬في ‬كوريا ‬الجنوبية ‬لتصل ‬إلى 66.03‬% ‬بعد ‬استحواذها ‬على ‬23.94% ‬إضافية ‬من «‬سامسونج ‬وشركاتها ‬التابعة».

تعد «بي إن سي» أكبر محطة بحرية في ميناء بوسان، إذ تبلغ طاقتها الاستيعابية 5.25 مليون حاوية نمطية وتقوم بمناولة 34% من أحجام البضائع في ميناء‏ ‬بوسان ‬الجديد ‬الذي ‬بدأ ‬تشغيله ‬عام ‬2006 ‬ويضم ‬23 ‬رصيف ‬حاويات، ‬كما ‬يتصل ‬بحوالي ‬500 ‬ميناء ‬في ‬100 دولة، بحسب بيان أمس.

تمثل المحطة مركزاً رئيساً للحاويات في منطقة شمال شرق آسيا نتيجة لموقعها الاستراتيجي بين اليابان وشمال شرق الصين، كما تمتلك منطقة «بوسان» العديد من الأسواق الوطنية والبنى الأساسية الخاصة بالنقل تجعل منها موقعاً جغرافياً مثالياً لهذه المحطة الضخمة خاصة أن ميناء بوسان الجديد يعد سادس أكبر ميناء في العالم حيث قام بمناولة 19.5 مليون حاوية نمطية عام 2015 تمثل نحو 75% من إجمالي أحجام الحاويات في كوريا الجنوبية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «يسرنا الإعلان عن زيادة حصتنا في شركة «بوسان نيوبورت المحدودة» التي تعد أكبر محطة في ميناء بوسان وبوابة رئيسة لشمال شرق آسيا. يؤكد هذا الاستثمار التزامنا بدعم نمو التجارة في كوريا الجنوبية من خلال تعزيز وجودنا في ميناء بوسان الذي سيظل جزءاً مهماً من محفظة أعمالنا العالمية».