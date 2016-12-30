«بيئة» تبرم عقداً مع «دبي للمرطبات»

الشارقة (الاتحاد)

أبرمت شركة الشارقة للبيئة «بيئة»، عقداً لمدة خمس سنوات مع شركة دبي للمرطبات صاحبة امتياز بيبسي في دبي، بهدف تزويدها بالخدمات المتكاملة في مجال إدارة النفايات.

ويأتي توقيع شركة «بيئة» للعقد مع شركة دبي للمرطبات، الذي يعد أول عقد تجاري تبرمه الشركة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات، تأكيداً لسعيها لتوسيع حضورها في الإمارات، من خلال الاستثمار في مختلف الصناعات، بحسب بيان أمس.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة «بيئة»، على هامش توقيع العقد: «يسرنا انضمام شركة دبي للمرطبات إلى محفظة عقودنا التجارية، الأمر الذي يؤكد مدى النمو السريع الذي نحققه في المجالات كافة، حيث سيتيح هذا التعاقد فرصة إضافة قيمة لعملياتنا في جمع النفايات».

وبين أن «بيئة» تولي أولوية مطلقة لدعم المشاريع التجارية التي تعتمد على الحلول المستدامة، لافتاً إلى أن الشركة تتطلع إلى استخدام معداتها ومنشآتنا العصرية لتلبية المتطلبات البيئية لشركة دبي للمرطبات.