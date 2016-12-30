  • السبت 2 ربيع الآخر 1438هـ - 31 ديسمبر 2016م

لتوفير خدمات إدارة النفايات المتكاملة واستعادة المواد

«بيئة» تبرم عقداً مع «دبي للمرطبات»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 30 ديسمبر 2016

الشارقة (الاتحاد)

أبرمت شركة الشارقة للبيئة «بيئة»، عقداً لمدة خمس سنوات مع شركة دبي للمرطبات صاحبة امتياز بيبسي في دبي، بهدف تزويدها بالخدمات المتكاملة في مجال إدارة النفايات.

ويأتي توقيع شركة «بيئة» للعقد مع شركة دبي للمرطبات، الذي يعد أول عقد تجاري تبرمه الشركة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات، تأكيداً لسعيها لتوسيع حضورها في الإمارات، من خلال الاستثمار في مختلف الصناعات، بحسب بيان أمس.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة «بيئة»، على هامش توقيع العقد: «يسرنا انضمام شركة دبي للمرطبات إلى محفظة عقودنا التجارية، الأمر الذي يؤكد مدى النمو السريع الذي نحققه في المجالات كافة، حيث سيتيح هذا التعاقد فرصة إضافة قيمة لعملياتنا في جمع النفايات».

وبين أن «بيئة» تولي أولوية مطلقة لدعم المشاريع التجارية التي تعتمد على الحلول المستدامة، لافتاً إلى أن الشركة تتطلع إلى استخدام معداتها ومنشآتنا العصرية لتلبية المتطلبات البيئية لشركة دبي للمرطبات.

وأضاف الحريمل: «تمثل شراكتنا مع شركة حاصلة على امتياز علامة تجارية عالمية خطوة مهمة إلى الأمام لبلوغ أهداف الشركة في تحقيق المزيد من التوسع في الابتكارات الخضراء بدبي، كما تأتي رمزاً لرؤيتنا لتحقيق الاستدامة في الشرق الأوسط من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات والمبادرات». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا