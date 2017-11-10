تكريم الفائزين بجوائز «الجناح المعماري»

أبوظبي (وام)

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حفلاً خاصاً ضمن فعاليات «فن أبوظبي» لتكريم الفائزين بجائزة مسابقة الجناح المعماري، ومشروع أجنحة فن أبوظبي 2017 في الجناح المعماري في منارة السعديات.وقدمت ديالا نسيبة مديرة «فن أبوظبي» الجوائز للفائزين، وحصلت سلوى الخضيري وندا الملا الطالبتين في كلية الهندسة المعمارية في الجامعة الأميركية في الشارقة على جائزة بقيمة 10 آلاف درهم عن عملهما بعنوان «المجلس».

أما الطالبة إيمان محمد من جامعة أبوظبي، التي حلت في مركز الوصيف عن عمل بعنوان «العريش»، فحصلت على جائزة بقيمة 5000 درهم.وتشهد الجائزة في عامها الأول شراكة بين «فن أبوظبي» والمجلس الثقافي البريطاني ضمن فعاليات برنامج عام التعاون الإبداعي بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات «UK/‏‏‏‏UAE 2017».وتكريماً لتصاميمهن التي عكست الثقافة الإماراتية وأبرزت ملامح من ذكريات الطفولة والألعاب التقليدية كأفكار رئيسية ضمن جائزة مسابقة «مشروع أجنحة فن أبوظبي 2017»، حصلت الفائزات بجائزة هذا العام «الشيخة عائشة صقر القاسمي ولطيفة محمد النعيمي ونور عبيد الحفيتي وشيماء عبدالرحمن المرزوقي» على جائزة قيمة 5000 درهم لكل منهن، وتم استخدام التصاميم الفائزة في المنتجات التي تعرض في «المتجر» في منارة السعديات.