كيف تتغلب على مشاعر الحسد؟

ترجمة - عزة يوسف

عندما تنتاب الفرد مشاعر الحسد لن تستطيع التخلص منها بسهولة، بغض النظر عن محاولة تغطيتها بابتسامة. وحتى لا يخرج الأمر عن نطاق السيطرة ليصل إلى الغيرة المدمرة وحتى الاكتئاب، يقدم موقع «wikihow» بعض الخطوات للتخلص من شعور الحسد:

* تفهم الحسد

من المهم معرفة الفرق بين الحسد والغيرة، حيث إن الأخيرة هي رد فعل على تهديد بفقدان شيء تملكه بالفعل، بينما الحسد هو رد فعل لشيء تفتقر إليه. وعندما تتفهم ذلك ستدرك أن الحسد يضرك، وقد يؤثر عليك بطريقة سلبية، وقد تخسر الأصدقاء والأحباء بسببه، لذا عليك أن تحدد سبب أنك حسود للتعامل مع الأمر بطريقة بناءة، مثل الكتابة عن مشاعرك أو التحدث مع صديق مقرب.

* تحويله إلى شيء إيجابي