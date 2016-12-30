  • السبت 2 ربيع الآخر 1438هـ - 31 ديسمبر 2016م

كيف تتغلب على مشاعر الحسد؟
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 30 ديسمبر 2016

ترجمة - عزة يوسف

عندما تنتاب الفرد مشاعر الحسد لن تستطيع التخلص منها بسهولة، بغض النظر عن محاولة تغطيتها بابتسامة. وحتى لا يخرج الأمر عن نطاق السيطرة ليصل إلى الغيرة المدمرة وحتى الاكتئاب، يقدم موقع «wikihow» بعض الخطوات للتخلص من شعور الحسد:

* تفهم الحسد

من المهم معرفة الفرق بين الحسد والغيرة، حيث إن الأخيرة هي رد فعل على تهديد بفقدان شيء تملكه بالفعل، بينما الحسد هو رد فعل لشيء تفتقر إليه. وعندما تتفهم ذلك ستدرك أن الحسد يضرك، وقد يؤثر عليك بطريقة سلبية، وقد تخسر الأصدقاء والأحباء بسببه، لذا عليك أن تحدد سبب أنك حسود للتعامل مع الأمر بطريقة بناءة، مثل الكتابة عن مشاعرك أو التحدث مع صديق مقرب.

* تحويله إلى شيء إيجابي

عند تفهم مشاعرك وسببها، لا تحكم على نفسك بقسوة، وفكر في الصفات الجيدة في شخصيتك، كما أن عليك مسامحة الطرف المحسود أيضاً، ومحاولة الشعور بالفرح من أجله بل والفخر به وتقديره، مع تحويل الحسد لقوة دافعة لتحقيق هدف مماثل. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا