«نقوة».. متلاشيات المواد تستعيد حياتها

محمود عبدالله (أبوظبي)
في «فن أبوظبي 9»، ثمة تجربة إماراتية استثنائية، يقودها فريق أطلق على نفسه اسم «نقوة» وهو استوديو للتصميم الإبداعي في أبوظبي، مختص بتصميم الأعمال الفنية المعاصرة والمستوحاة من الإنسان والمكان والقصص في الدولة.
«اكتشف الإمارات»، هذا ما يمكن قوله بعد مشاهدة أكثر من 30 تصميماً، في قوالب نحتية صغيرة، عزفت على نغمة الفن التعبيري، والحالة التلقائية، فتجد عملاً نحتياً رائعاً عن صيد سمك القرش (اليريور) وأعمال أخرى عن الغوص التقليدي، ونماذج رائعة من اللؤلؤ الطبيعي، عرضت تحت عنوان «فواصل الكتب»، كذلك نماذج من شباك الصيد بالطرق التقليدية، وشموع تم من خلال العودة في تصميمها لروح الفنون الأولى، إلى عمل فني له علاقة بدورة حياة الإنسان، إلى جملة من الأعمال مثل القوارب الخشبية القديمة، والمهن التقليدية في مجتمع ما قبل النفط.
|
|