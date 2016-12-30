عندما تصل إلى الثمانين؟

أبوظبي (الاتحاد)

بماذا ستنصح نفسك إذا وصلت إلى سن الثمانين؟ ما الأمور التي قد تندم على القيام بها أو على عدم القيام بها؟ كان ذلك هو السؤال الأساسي لموضوع كتاب أعدته الفنانة الأميركية سوزان أومالي بعنوان «نصيحة من نفسي عندما أبلغ الثمانين»، حيث سألت الكثير من الناس في مكان إقامتها بخليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا عما قد يودون قوله لـ«ذواتهم الحالية»، عندما يبلغون الثمانين. وتضمنت الإجابات، بحسب موقع «Independent»، نصائح عملية بدءاً من تشجيع أنفسهم على السفر، وهم لا يزالون يتمتعون بالصحة، وإدراك أنه لا يمكن تغيير شخص ما، ولكن يمكن تغيير نفسك فقط، وعدم توقع حدوث شيء ما كما تخيلته بالضبط، وصولاً إلى ادخار المال.

كما تتضمن النصائح أيضاً الحث على المثابرة، والسعي وراء الهدف حتى يتحقق بالفعل، وإبداء مزيد من الاهتمام بمن نحب، وممارسة الرياضة، ومساعدة الناس.

ومن المحُزن أن كتاب سوزان نُشر مؤخراً، بعد وفاتها عن عمر 38 عاماً في 2015 نتيجة مضاعفات حملها بتوأمين، حينما حاول الأطباء إنقاذهما بعملية قيصرية طارئة ولكنهما توفيتا أيضاً.

وكانت أومالي فنانة متخصصة في النصوص البسيطة ذات الخلفية الملونة، وكانت أيضاً أمينة فنية أشرفت على أكثر من 50 متحفاً وبرنامجاً فنياً.