الثقافة الأسرية تستوعب مشاكل ترتيب الأشقاء

خورشيد حرفوش (القاهرة)
تشير دراسات علمية إلى وجود فروق فردية جوهرية بين الإخوة الأشقاء في أنماط السلوك وطبائع شخصياتهم وصفاتهم رغم تشابه السمات العامة المشتركة بحكم العامل الوراثي. وأن هذه الفروق ترجع إلى العوامل البيئية المكتسبة، ومنها ترتيب الأبناء في الأسرة الواحدة، ونوعهم، وعددهم، إلى جانب ظروف التنشئة فيما بينهم، والتغيرات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تتعرض لها الأسرة نفسها خلال طفولة كل واحد منهم.
مسألة بديهية
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ويقول «كثير من الآباء والأمهات ينظرون إلى الأبناء بأسلوب يبحث عن الأخطاء لتقويمها، ولا يقبلون الخطأ ببساطة ليناقشونه مع الأبناء ويقنعونهم بوجهة نظرهم. وهناك من يلجأ دائماً إلى التوبيخ أكثر من تشجيع الصفات الحسنة عند الأبناء. بل يحاولون دائماً عقد المقارنات التي تؤجج الغيرة والتنافس السلبي والكراهية والعراك بين الأشقاء، وغالباً ما يحاول فيها الأخ الأكبر أن يمتثل الشقيق الأصغر له، ويذعن لإرادته، بينما يحاول الصغير استدرار عطف ودعم الوالدين ليحصل على ما يريد، أو للإفلات من غضب أخيه، بينما نجد الأوسط بينهم يختصر الطريق بفضل الخبرة المكتسبة، وينجح في التوافق مع مثل تلك المواقف بهدوء أو استكانة لتجنب تلك الصدامات»، مضيفاً «هناك كثير من الأطفال استطاعوا أن ينتصروا على القلق والخوف والغيرة ونجحوا في التكيف مع الوافد الجديد». ويذهب إلى أنها دلائل تؤكد أن الغيرة الطبيعية مجرد تجربة مفيدة وثرية سرعان ما تنتهي، معتبراً أن الأمر كله يرتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافة الوالدين، وطرق وأساليب تعاملهما وتعاطيهما مع المواقف اليومية طيلة عملية التنشئة الاجتماعية للأبناء.
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