«الأنيميا» تعكس نقص الحديد في الطعام

الاتحاد (القاهرة)
أعداد غير قليلة من الأطفال يصابون بالأنيميا بين شهرهم السادس ونهاية السنة الأولى من أعمارهم. وهناك من يعاني منها طيلة فترة الطفولة، فالأمر يتوقف على العامل الغذائي المتبع، وهناك كثير من الأمهات ممن يجدن صعوبة في التعامل مع أطفالهن عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام، والذي قد يؤدي إلى إصابة الطفل بسوء التغذية والأنيميا وفقر الدم، وللأنيميا أنواع أشهرها التي تحدث نتيجة نقص عنصر الحديد، أهم العناصر التي يحتاجها الجسم ليبقى في صحة جيدة، حيث يدخل في تكوين الهيموجلوبين، وهو أحد مكونات خلايا الدم الحمراء، والذي يقوم بنقل الأكسجين من الرئة إلى بقية أعضاء الجسم، لذا فإن نقص الحديد يسبب نقص في إنتاج الهيموجلوبين ما يؤدي إلى قلة تكوين خلايا الدم الحمراء وهو ما يعرف بالأنيميا.
وعي وثقافة
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أسباب الإصابة
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أعراض وعلاج
عن أبرز أعراض الإصابة، توضح أن أعراض الأنيميا تظهر عادة على شكل نزلات معوية متكررة، وخاصة لدى الأطفال الذين يعتمدون على ألبان البقر، ومشاكل في التمثيل الغذائي، ويلاحظ على الطفل المصاب شحوب الوجه واللون، والخمول والكسل وعدم الحيوية المعتادة، والشعور بالدوخة وضعف التركيز، وأحيانا تلاحظ سرعة نبضات القلب والتنفس، وحول طرق العلاج، تقول إنه يتمثل في الاعتماد على الرضاعة الطبيعية، وتناول الحليب المدعم بالحديد والفيتامينات، وفي المراحل العمرية اللاحقة يراعى الاهتمام بالمكملات الغذائية التي يصفها الطبيب، وتناول الطفل الأطعمة الغنية بالحديد مثل صفار البيض، لحوم الأغنام، البروكلي، الخضراوات ذات الأوراق الخضراء وخاصة السبانخ، الفول، التفاح، الزبيب، الباذنجان، والمأكولات التي تحتوي على فيتامين C، الذي يساعد على امتصاص الجسم للحديد لذا يمكن إعطاء الطفل كوباً من عصير البرتقال بعد الوجبات بصفة مستمرة.