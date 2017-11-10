مشاركة مميزة لـ «هيئة البحرين للثقافة والآثار»

الشارقة (وام)

تشارك هيئة البحرين للثقافة والآثار في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ36 بمجموعة مميزة من الإصدارات الجديدة التي تصل لـ12 إصداراً من أهمها كتاب «مفردات بحرينية» للكاتب جاسم محمد بن حربان و«ملحمة الغجر» لعلي الشرقاوي «من ذاكرة البحرين» للدكتور عبدالحميد سالم.

وقال عبدالله سعد من هيئة البحرين للثقافة والآثار إن الهيئة تحرص على المشاركة سنوياً بمعرض الشارقة الدولي للكتاب بمجموعة من الإصدارات الجديدة في مختلف التخصصات الشعبية والتراثية والفنون والآداب والشعر، ما يعكس الإرث الثقافي والتاريخي لمملكة البحرين، ويساهم في الترويج الثقافي للمملكة على كل المستويات الإقليمية والدولية، مشيراً أن المعرض يعد إحدى أهم التظاهرات الثقافية على مستوى المنطقة ويستقطب الكثير من المثقفين والأدباء ودور النشر.

وأضاف، أن الهيئة أطلقت مؤخراً مبادرة ترجمة 50 كتاباً عالمياً الأكثر شهرة في العديد من المجالات إلى اللغة العربية ضمن مشرع «نقل المعارف» بهدف الانفتاح الثقافي على الثقافات الأخرى، وإثراء المكتبة العربية بمجموعة من الكتب العالمية القيمة، حيث نشارك في المعرض بـ13 كتاباً تم ترجمتها إلى اللغة العربية.