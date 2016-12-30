رواق «المغرب في أبوظبي».. منتج حضاري يدوي الصنع

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

المغرب من الدول العربية، التي حافظت على تراثها الفني الثري، الذي يتغذى أساساً على الرافد الثقافي الأندلسي، لذا بقي المغرب لأكثر من ستة قرون معقل الفن المعماري الأندلسي، ونتيجة تنوع الحضارات فيه، وامتزاجها بالحضارة الإسلامية واحتكاكها بالحضارات السائدة في أوروبا خرجت بمزيج فريد من نوعه سواء من حيث الزخرفة، أو الألوان والخطوط. وهذا ما عكسه تصميم معرض «المغرب في أبوظبي»، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً في العاصمة، من ثراء ثقافي، تجلى بحضور نحو 300 صانع تقليدي، شاركوا في تصميم وبناء الصرح المعماري، الذي احتضن المعرض، والذي أنجز على مساحة 3500 متر مربع.

تنوع متكامل

يظهر في الفن المعماري المغربي التنوع والتكامل في الألوان المستمدة من بيئة المغرب الغنية بألوانها، وهذا ما شكله رواق «المغرب في أبوظبي» هذا العام، الذي أتاح فرصة لزواره للسفر إلى المملكة وسبر أغوار تراثها الثقافي الغني بمفرداته، ليشكل هذا الرواق كنزاً ثميناً تبلورت ملامحه على مر العصور لتشكل حضارة متفردة وغنية تحكي سحر الزمن الغابر وقصة الفخامة المترفة، بحيث يخال للزائر أنه في أحد البيوت المغربية الرحبة.

ويدلف الزائر إلى الرواق عابراً البوابة الضخمة المكونة من خشب العرعار الفواح، ليجد نفسه أمام ساحة فسيحة تحتضنها الأقواس والساريات العاليات والستائر المطرزة الفخمة، التي تتوزع على أربع زوايا صممت وفرشت بعناية تتناوب عليه الفرق الموسيقية، التي تصدح بالموشحات والأغاني الأصيلة.