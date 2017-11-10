حنيف القاسم يشارك في احتفالية شرطة الشارقة بذكرى تأسيسها

الشارقة (الاتحاد)

ثمّن معالي الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، الدور الحيوي الذي تقوم به شرطة الشارقة في الحفاظ علي الأمن العام، وطرح الأنشطة والفعاليات المجتمعية، وذلك في إطار المنظومة الأمنية على مستوى الدولة وإمارة الشارقة، مشيداً بالدعم والرعاية التي يقدمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك، خلال مشاركة معاليه في الاحتفالية التي نظمتها شرطة الشارقة في جناحها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، تلبية لدعوة شرطة الشارقة. واطلع القاسم على برامج الشرطة ومبادراتها الإنسانية وإنجازاتها علي المستويين المحلي والدولي، والتي تتسم بتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي، إلى جانب المشاركة الفاعلة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وعملها بحزم ودقة في تحقيق العدالة، والتأكيد على أن الجميع أمام القانون سواسية، وثمّن القاسم ربط الاحتفالية بفعاليات معرض الكتاب بأبعاده الثقافية والفكرية.