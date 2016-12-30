أزياء كلاسيكية بملامح السبعينيات

أزهار البياتي (الشارقة)

تشكيلة جديدة لموضة موسم ما قبل خريف 2017، قدمت بيت الأزياء العالمية «توري برتش»، نماذج متميّزة من القطع والموديلات الجاهزة، التي تستعيد ملامح السبعينيات، عاكسة في معظمها جماليات التباين ما بين الرسومات الجرافيكية والطبعات الهندسية، ووفق صياغات أنيقة.

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في هذه الباقة الأخيرة من العلامة الأميركية «Tory Burch» ظهرت تشكيلة ما قبل الخريف المقبل بصور متعددة وأساليب متنوعة من التصاميم والأفكار، أخذت عبرها «برتش» استشراقاتها الأولية من مصممة الأثاث الإيطالية الشهيرة غابرييلا كريسبي، خاصة في تنفيذها تصاميم الصنادل والحقائب اليدوية، والتي تألقت بأشكال تكعيبية وزخارف هندسية مدهشة الخطوط والتفاصيل، وميّز بعضها خامات معدنية وخشبية أضافت مزيدا من الغنى والترف على القطع، فيما ظهر بعضها الآخر وفق صياغات بوهيمية ونقوش نباتية.

تنوع وانسجام