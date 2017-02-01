أنشطة تفاعلية في «رأس الخيمة للكتاب» لتنمية ثقافة الناشئة

عبير زيتون (رأس الخيمة)
تتواصل نشاطات الدورة العاشرة من معرض رأس الخيمة للكتاب، الذي تنظمه «غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة»، بالتعاون مع جهات ثقافية وتعليمية تحت شعار «نقرأ لنرتقي» وسط مشاركة «95» دار نشر، ومكتبة ومؤسسة تعليمية، تتوزع على «117» جناحاً، تفترش أرض القاعة الرئيسة لمركز المعارض «إكسبو» في الإمارة، وذلك لغاية العاشر من الشهر الحالي.
وشهدت أيام المعرض الأولى إقبالاً ملحوظاً، من وفود طلاب المدارس، وتفاعلًا مع نشاطاته الصباحية المخصصة لتنمية ثقافة الناشئة، عبر تخصيص العديد من الفعاليات التثقيفية الهادفة إلى تعزيز ثقافة التفكير، والإبداع عند الطفل، بالتوازي مع الحراك الفكري، الذي تشهده منصة المقهى الثقافي، باجتهاد من «كتاب رأس الخيمة»، مع تفاعل ضيوف المقهى من مثقفين وكتاب، وشعراء، ومهتمين بالشأن الثقافي من الإمارات، والمنطقة العربية.
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وشهدت جلسة المقهى الثقافي، تكثيفاً بانورامياً سريعاً لبعض الإبداعات الشعرية المتميزة على الساحة الشعرية اليوم.
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قدم الأمسية زكريا عيد المستشار الثقافي لمكتبة اليقظة في رأس الخيمة.