أنشطة تفاعلية في «رأس الخيمة للكتاب» لتنمية ثقافة الناشئة

عبير زيتون (رأس الخيمة)

تتواصل نشاطات الدورة العاشرة من معرض رأس الخيمة للكتاب، الذي تنظمه «غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة»، بالتعاون مع جهات ثقافية وتعليمية تحت شعار «نقرأ لنرتقي» وسط مشاركة «95» دار نشر، ومكتبة ومؤسسة تعليمية، تتوزع على «117» جناحاً، تفترش أرض القاعة الرئيسة لمركز المعارض «إكسبو» في الإمارة، وذلك لغاية العاشر من الشهر الحالي.

وشهدت أيام المعرض الأولى إقبالاً ملحوظاً، من وفود طلاب المدارس، وتفاعلًا مع نشاطاته الصباحية المخصصة لتنمية ثقافة الناشئة، عبر تخصيص العديد من الفعاليات التثقيفية الهادفة إلى تعزيز ثقافة التفكير، والإبداع عند الطفل، بالتوازي مع الحراك الفكري، الذي تشهده منصة المقهى الثقافي، باجتهاد من «كتاب رأس الخيمة»، مع تفاعل ضيوف المقهى من مثقفين وكتاب، وشعراء، ومهتمين بالشأن الثقافي من الإمارات، والمنطقة العربية.

وتحت عنوان «رأس الخيمة تقرأ»، نظم فريق المعرفة في دائرة التنمية الاقتصادية صباح أمس، ورشة في «كتابة القصة الإبداعية للأطفال»، قدمتها الكاتبة «أمل إسماعيل، رئيس فريق المعرفة في الدائرة، مقدمة نموذجاً حياً من الحياة اليومية في تجربة الكتابة المباشرة، وطريقة استدعاء الأفكار، وتحويلها إلى نص أدبي مكتوب، يختلف في صيغه التعبيرية، ويتشابه في فكرته العامة، إلى جانب المسابقات الثقافية والترفيهية التي قدمها الفريق ضمن فعاليات كتاب رأس الخيمة الصباحية.

وشهدت جلسة المقهى الثقافي، تكثيفاً بانورامياً سريعاً لبعض الإبداعات الشعرية المتميزة على الساحة الشعرية اليوم.

سلط خلالها الدكتور أحمد عبدالمنعم عقيلي، الضوء على الحركة الشعرية في الإمارات، مشيراً إلى الخصوصية الشعرية الغنية بأنواعها من الفصيح، والشعبي، وقصيدة النثر، تفوقت في تنوعها على مثيلاتها من الدول العربية المجاورة، مشيراً إلى دورها في إغناء مسيرة الشعر، وتنوع أنماطه البنائية، بما يتناسب مع الغرض الموضوعي من القصيدة، ورسالتها التعبيرية المعبرة عن بيئتها، وهمومها.

قدم الأمسية زكريا عيد المستشار الثقافي لمكتبة اليقظة في رأس الخيمة.