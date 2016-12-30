ميسون آل صالح تغلف مبنى بالطوابع

هناء الحمادي (دبي)

تميزت ميسون آل صالح برسم لوحاتها تحت الماء، لكن هذا الإبداع لم يتوقف، بل صقلت موهبتها ومدتها بالخبرات والتجارب من خلال تنمية مهاراتها الفنية بالاشتراك في «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مع مجموعة من الفنانين الإماراتيين الشباب في مشروع شارع «الثاني من ديسمبر»، أولى مراحل مشروع متحف دبي الفني، الذي تم إطلاقه وتنفيذه بالشراكة مع بلدية دبي.

استطاعت ميسون أن تكون «جدارية الطوابع»، ضمن المشروع، وهي طوابع تحكي قصصاً من تاريخ الإمارات. إلى ذلك، تقول «المهمة لم تكن سهلة، فالرسم على ارتفاع عال يختلف تماماً عندما تكون على سطح الأرض لكن تبقى الفكرة واحدة»، مضيفة «شكل مشروع شارع الثاني من ديسمبر فرصة لمشاركتي مع مجموعة من الفنانين أصحاب الخبرة والمهارة الفنية، وتم اختيار هذا الشارع باعتباره من شوارع دبي الحيوية الذي يمر منه الآلاف يوميا».

وتقول «مع الخيال والخبرة الفنية التي امتلكها استطعت أن أتميز عن بقية المشاركين في تقديم لوحة فنية من خلال رسم عدد من الطوابع البريدية القديمة، والسبب أنها تدل على أهمية تلك الحقبة في المراسلات القديمة، وكيف كان شكل الطوابع البريدية آنذاك». وتقول «اختيار الطوابع احتاج إلى التفكير فهي كثيرة التفاصيل ما يتطلب جهدا ودقة في عملها»، مشيرة إلى أنها اخترت مجموعة طوابع تدل على تراث الإمارات، والاقتصاد، وأحد الفنادق القديمة بدبي وسفينة دارا.

وكان للصعود إلى الأعلى وقع مختلف لدى ميسون، فهي لم تعتاد الرسم على الارتفاعات الشاهقة، لكن حب التميز الفني فرض عليها الصعود فوق مبنى مكون من 4 طوابق، وكان المبنى الأصعب بالنسبة لها حيث تكثر فيه المنحنيات المتكررة، ورغم ذلك استطاعت إنجاز رسم الطوابع بطريقة لافتة.