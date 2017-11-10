3 لاعبين في مران «أبيض» اليد استعداداً للآسيوية

رضا سليم (الشارقة)

شهد التدريب الأول لمنتخب اليد، أمس، استعداداً للبطولة الآسيوية المؤهلة لمونديال كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير المقبل، مشاركة 3 لاعبين فقط، في حين غاب 19 لاعباً عن التدريبات، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المنتخبات الوطنية.

ولم يجد الجزائري صالح بو شكريو، مدرب المنتخب، سوى قيادة اللاعبين الثلاثة، إبراهيم القرص «الشارقة»، وراشد سعيد «النصر»، وأحمد حسين «الوصل»، كما حضر التدريبات عبد الله عمر لاعب العين، إلا أنه لم يشارك للإصابة. وأكد محمد شريف، نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، والذي حضر المران، أن ما حدث يحتاج إلى وقفة من قبل الاتحاد اتجاه اللاعبين المقصرين، خاصة أن جميع اللاعبين، وأيضاً الأندية، لديهم علم بتجمع الفريق بمجرد توقف الدوري، مؤكداً أن بعض الأندية تحرض لاعبيها على عدم الحضور للتدريبات.