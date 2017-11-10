ذييبز يتصدر دوري هوكي الجليد بـ18 نقطة

مصطفى الديب (أبوظبي)
يعقد نادي أبوظبي للرياضات الجليدية مؤتمراً صحافياً صباح الأحد، للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد، حيث يتم الكشف عن الفرق المشاركة في الحدث، فضلاً عن موعد بداية وانتهاء البطولة والجوائز المقدمة، ويعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بصالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين عن اللعبة وممثلين للفرق المشاركة.
على جانب آخر، واصل فريق ذييبز تألقه في الدوري، حيث حافظ على صدارته للبطولة برصيد 18 نقطة، حصدها بالفوز في ست مباريات.
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من جانبه، أكد علي المزروعي، مدير قسم الإعلام بنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، أن النادي يعد العدة لبطولة كأس رئيس الدولة لكي تخرج بشكل رائع هذا الموسم.
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وتطرق المزروعي للحديث عن الدوري، وقائلاً: «أعتقد أن نسخة هذا الموسم مختلفة تماماً، حيث تتميز بالقوة والندية والإثارة»، مشيراً إلى أن فريق ذييبز يسير بخطوات ثابتة نحو اللقب.