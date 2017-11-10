ذييبز يتصدر دوري هوكي الجليد بـ18 نقطة

مصطفى الديب (أبوظبي)

يعقد نادي أبوظبي للرياضات الجليدية مؤتمراً صحافياً صباح الأحد، للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد، حيث يتم الكشف عن الفرق المشاركة في الحدث، فضلاً عن موعد بداية وانتهاء البطولة والجوائز المقدمة، ويعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بصالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين عن اللعبة وممثلين للفرق المشاركة.

على جانب آخر، واصل فريق ذييبز تألقه في الدوري، حيث حافظ على صدارته للبطولة برصيد 18 نقطة، حصدها بالفوز في ست مباريات.

ويعد ذييبز هو الفريق الوحيد من بين فرق الدوري الذي لم يخسر أي نقطة منذ انطلاقة المنافسات هذا الموسم، الأمر الذي يؤكد أنه عازم على حصد اللقب بكل قوة، ويحتل فريق مايتي كاميلز المركز الثاني برصيد 15 نقطة، حصدها من سبع مباريات، حيث تعرض للخسارة في مباراتين، أما صاحب المركز الثالث في الترتيب العام فهو سكوربيانز برصيد 12 نقطة، نالها من سبع مباريات، بعد الخسارة في ثلاث مباريات، وتتواصل مباريات الدوري 20 الشهر الجاري، حيث تتوقف البطولة لعشرة أيام لإقامة بطولة كأس رئيس الدولة.

من جانبه، أكد علي المزروعي، مدير قسم الإعلام بنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، أن النادي يعد العدة لبطولة كأس رئيس الدولة لكي تخرج بشكل رائع هذا الموسم.

وقال: «النادي يسعى دائماً إلى المضي قدماً في طريق النجاح نحو تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين، من خلال تنظيم البطولات، وتحفيز الصغار على المشاركة فيها».

وتطرق المزروعي للحديث عن الدوري، وقائلاً: «أعتقد أن نسخة هذا الموسم مختلفة تماماً، حيث تتميز بالقوة والندية والإثارة»، مشيراً إلى أن فريق ذييبز يسير بخطوات ثابتة نحو اللقب.