88 عداءة في سباق الطريق بـ «مضمار الورقاء»

رضا سليم (دبي)

تشهد منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، في نسختها الخامسة، سباق الطريق لمسافة 3000 متر في مضمار الورقاء للجري بحديقة الورقاء، ويشارك في السباق 88 عداءة في اليوم الثاني من المنافسات. كانت الدورة قد انطلقت أمس بمنافسات بطولة البولينج، بمشاركة 130 لاعبة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وذلك بمركز دبي الدولي للبولينج.

وتضم النسخة الخامسة 10 ألعاب جماعية وفردية، هي، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، السباحة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، الشطرنج، والريشة الطائرة، والبولينج، وكرة الطاولة، وتشارك فيها 685 لاعبة.

وتشارك في الدورة 131 لاعبة يمثلن 25 جنسية هي الفلبين وإيران وأوكرانيا ورومانيا ولبنان والهند ومصر وأفغانستان واليمن والأردن وتونس وسيرلانكا وصربيا وفلسطين وأستراليا وبريطانيا وسوريا والبرازيل والسودان والجزائر والمغرب وجزر القمر وكندا وتايلاند وروسيا.

وأكدت نسرين بن درويش، المشرف العام على فرق بلدية دبي المشاركة في الدورة، أن النسخة الحالية ستكون أقوى بكثير من النسخ الماضية، نظراً لأن كل الفرق استعدت بشكل جيد واستعانت بلاعبات من خارج الدوائر، خاصة أن الدورة تحول إلى احتفالية كبيرة ويسعى الجميع للتتويج فيها في حفل الختام، وهو ما رسمناه في فرق البلدية التي تشارك في كل المنافسات وتدخل بأكبر عدد من اللاعبات في الدورة. وأضافت: الحظوظ كبيرة في الحصول على المراكز الأول في عدد من الألعاب، وإذا كانت لنا حظوظ في اليد والسلة والطائرة على أحد المراكز الأول، فهناك تركيز على الألعاب الفردية أيضاً خاصة الدراجات الهوائية، حيث لدينا موظفة في صفوف منتخب الإمارات.

وأشارت إلى أن الإعداد للدورة بدأ منذ شهرين تقريباً، وكانت هناك تجمعات للاعبات، وتم التعاقد مع أكاديمية لكرة السلة للتدريب فيها ولدينا مدربة صربية في السلة، بجانب وجود مدربات محترفات لقيادة كل فرق البلدية، كما أننا قمنا بتوظيف عدد من اللاعبات المحترفات من أجل تقوية صفوف الفرق في المسابقات، وبشكل عام كل الدوائر الحكومية والخاصة استعدت للحدث بشكل جيد.

ووجهت نسرين بن درويش الشكر إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على هذه الدورة التي تعد مكرمة كبيرة لكل الموظفات في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، وإلى لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي التي تسعى لتطوير الحدث من نسخة إلى أخرى.

وأكدت أن المكاسب الفنية هذا العام في استحداث فئة للمواطنات في 4 ألعاب، هي السباحة، الدراجات الهوائية وسباق الطريق والشطرنج، وذلك لمنحهن الفرصة المتكافئة للتنافس في هذه الرياضات، خاصة بعد إضافة منتسبات القطاع الخاص للمنافسة، وهو ما يزيد من الحماس لدى اللاعبات المواطنات للحصول على المراكز الأول في المسابقات المختلفة.