«دراجات الإناث» يتعرض لحادث سير

عماد النمر (دبي)

تعرض منتخب الدراجات للإناث لحادث سير بطريق حتا مساء أمس الأول، حيث صدمت سيارة مسرعة سيارة مدربة المنتخب سناء مرداسي من الخلف أدت إلى إصابة المدربة في الكتف والوجه، وانحرفت السيارة لتصيب اللاعبات صفية الصايغ ومها خالد وشيخة عيسى وطرفه محمد بإصابات سطحية في اليد والقدم، وتم نقل الجميع للمستشفى، حيث تم إجراء العلاج اللازم للاعبات، وخرجن بعدها مباشرة بعد الاطمئنان على سلامتهن، فيما تم وضع المدربة تحت العناية المركزة، واستقرت حالتها أمس.

وحرص عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد، وعبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية، وسالم عتيق الكتبي رئيس لجنة الحكام، وعبد الله سويدان مدرب منتخب الشباب والناشئين على الحضور للمستشفى للاطمئنان على المدربة واللاعبات، ومتابعة علاجهن، كما حرص رئيس الاتحاد، أسامة أحمد الشعفار الموجود خارج الدولة بالاتصال الهاتفي من باريس للاطمئنان على حالة المدربة واللاعبات.

من جهته، أجرى يوسف السركال رئيس الهيئة العامة للرياضة، اتصالا هاتفياً بأسامة الشعفار رئيس مجلس إدارة الاتحاد، للاطمئنان على اللاعبات والمدربة.

ووجه رئيس الهيئة، بتوفير كل ما يلزم لعلاج اللاعبات المصابات، ومدربة المنتخب التونسية سناء المرداسي، مطالباً بتقرير تفصيلي، عن مدى توافر الأمن والسلامة خلال برامج التدريب المفتوح في المسارات الخارجية لشوارع المدن المختلفة بالنسبة لكافة فرق المنتخبات بشكل عام، ومراجعتها بدقة للحفاظ على سلامة لاعبي المنتخبات.