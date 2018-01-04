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200 ألف درهم جوائز البطولة و4 فرق تتنافس على اللقب

الإمارات وغنتوت في افتتاح كأس رئيس الدولة للبولو
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تاريخ النشر: الخميس 04 يناير 2018

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يقص فريقا الإمارات وغنتوت إي دي إس سكيورتيز (غنتوت) شريط النسخة 18 لبطولة كأس رئيس الدولة للبولو أولى بطولات موسم 2018 «عام زايد»، وتنطلق الأربعاء المقبل، التي ينظمها نادي غنتوت للبولو تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، بينما يخوض فريقا أبوظبي ويزرت بالم المباراة الثانية في المسابقة التي تستمر حتى 19 يناير الحالي، بمشاركة الفرق الأربعة وتلعب منافستها بنظام الدوري من دورين ويبلغ مجموع جوائزها 200 ألف دولار، كما خصصت اللجنة المنظمة 200 ألف درهم جوائز للجمهور.

جاء الكشف عن الحدث في مؤتمر صحفي عقد أمس بفندق جنة أبراج السراب بأبوظبي، والذي تم خلاله عرض قمصان الفرق المشاركة، وحضره سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد علي النعيمي مدير عام نادي غنتوت، وممثلو الرعاة والشركاء أشرف عكاشة أحمد المستشار القانوني لمجموعة فنادق ومنتجعات جنة، ومروان السبع مساعد مدير عام مازيراتي بريمير موتورزو، ودومنيك الخوري ممثل شركة إي دي أس سيكيوريتيز، وسانتياجو المدير الفني لجمعية الإمارات للبولو التي تشرف على البطولة، وحضر المؤتمر نخبة من لاعبي البولو بالنادي والفرق المشاركة وعدد من ممثلي الجهات الراعية المساهمة في إنجاح البطولة.

وتعد الكأس من أرقى بطولات نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وتقام بتصنيف (18 هاندي كامب)، وتقام مباراتان يومياً، وتشهد البطولة مشاركة عدد من أبرز نجوم اللعبة من المواطنين والمحترفين العالميين، ولم تتأكد مشاركة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائده فريق الإمارات.

وتنظم البطولة طبقاً لقوانين رابطة هرلينهام للبولو، حيث تشتمل كل مباراة على خمسة أشواط، ويتأهل أكثر فريقين حصداً للنقاط عن كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي، ويقابل الأول في المجموعة (أ) ثاني المجموعة (ب) وكذلك الأول في المجموعة (ب) مع ثاني المجموعة (أ)، وفي حالة تعادل أي من الفريقين في النقاط يتم احتساب الفوز بالهدف الذهبي.

وكان سعيد بن حوفان المنصوري افتتح المؤتمر مرحباً بالحضور ومهنئاً بمناسبة إطلالة العام الجديد الذي يتزامن مع (عام زايد 2018)، ناقلاً تحيات وأمنيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، ومعلناً عن تنظيم النادي للبطولة، وتمنى المنصوري أن تسهم الفرق المشاركة في إنجاحها وذلك في إطار الروح الرياضية والتنافس الشريف، مشيراً بأنه تم تصنيف البطولة بمستوى (18 هاندي كاب)، مما يؤكد ارتفاع المستوى الفني للبطولة، وسط مشاركة مميزة من أبرز اللاعبين واللاعبات بقيادة فارسة البولو الإماراتي سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم التي أسهمت مشاركتها في النسخة الماضية في ارتفاع المستوى الفني للبطولة والحضور الجماهيري الذي استمتع بأروع المباريات. ... المزيد
     
 

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