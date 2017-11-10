«جوهرة تاج زايد».. الأقوياء في سباق المجد الكبير بأبوظبي

محمد حسن (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، يستضيف مضمار أبوظبي اليوم فعاليات ختام النسخة التاسعة للمهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة، والسباق الافتتاحي للموسم الجديد لنادي أبوظبي للفروسية، والذي يتضمن سباق جوهرة تاج زايد البالغة جائزتها مليوناً ومئتي ألف يورو، أغلى سباقات الخيول العربية على مستوى العالم، وبطولتي العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) للسيدات والفرسان المتدربين، والجولة الأولى من كأس الوثبة ستاليونز، بالإضافة إلى بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول «البوني».

ويتضمن الحدث الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاق فعاليات المهرجان العالمي، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للسباقات الستة 5.6 مليون درهم.

وتختتم الأمسية بأغلى سباقات العالم للخيول العربية، سباق جوهرة تاج زايد، والذي تجتمع له 15 من أفضل الخيول العربية على مستوى العالم، تتنافس على مسافة 1600 متر (جروب1).

وجاءت قرعة سباق جوهرة تاج زايد، عادلة ومتوازنة، ونالت رضا مندوبي ملاك خيول الإمارات في السباق العالمي. وتتجه الأنظار إلى بطل النسخة الماضية الجواد «آر بي بيرن» لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، بإشراف إريك لمارتنيل وبقيادة جيرالد افرانش، والذي خاض 3 سباقات بعد فوزه بهذا اللقب، فاز في واحد وكان وصيفاً في اثنين منهما، سباق دبي كحيلة كلاسيك أمسية كأس دبي العالمي، حيث حل خلف الجواد «رضا»